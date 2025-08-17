Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель Подмосковья, пострадавший от мошеннической схемы, вернул деньги
Житель Подмосковья, пострадавший от мошеннической схемы, вернул деньги - 17.08.2025, ПРАЙМ
Житель Подмосковья, пострадавший от мошеннической схемы, вернул деньги
Жителю Подмосковья, ставшему жертвой мошеннической схемы с онлайн-обучением, удалось вернуть свои деньги благодаря помощи юристов Общественной палаты РФ (ОП... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17
2025-08-17T01:21+0300
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Жителю Подмосковья, ставшему жертвой мошеннической схемы с онлайн-обучением, удалось вернуть свои деньги благодаря помощи юристов Общественной палаты РФ (ОП РФ), рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В феврале 2025 года в ходе приема граждан, пострадавших от телефонных и интернет-мошенников, в ОП РФ обратился заявитель, заключивший летом 2024 года договор на оказание платных образовательных услуг в дистанционном формате. В рамках промоакции на его имя был оформлен целевой займ на обучение. Несмотря на то, что процесс обучения так и не стартовал, мужчина продолжал выплачивать займ. "На первый прием в феврале 2025 года обратился мужчина с просьбой оказать помощь во взыскании денежных средств с онлайн-университета. Суть дела состояла в следующем: заявитель в июле 2024 года заключил договор об оказании платных образовательных услуг с онлайн-университетом. Последний на его имя оформил целевой займ на обучение, так как это являлось одним из обязательных условий промоакции. Однако, обучение так и не началось, а мужчина продолжал платить займ за неоказанную ему образовательную услугу", - рассказал Машаров. По словам Машарова, юристы подготовили исковое заявление о взыскании стоимости неоказанной услуги. Из материалов суда следует, что 3 июля 2024 года истец перечислил на счет образовательной организации 141 624 рубля, полученные по договору займа с микрофинансовой компанией, заключенному 27 июня того же года. В иске он просил вернуть 132 958 рублей, компенсировать моральный вред в размере 50 тысяч рублей и взыскать штраф в размере 50% от присужденной суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке. Ранее организация добровольно вернула лишь 35 тысяч рублей. "Завершением всей истории стало удовлетворение Чеховским городским судом Московской области искового заявления. Решение вступило в силу и обжаловано не было. По такой схеме к псевдообучению были привлечены десятки граждан, которым в итоге не было оказано обучение и большинству из них также пришлось платить оформленные на них займы", - добавил Машаров. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов напомнил, что гражданам следует избегать перехода по сомнительным ссылкам, а в случае обращения к онлайн-университетам или образовательным центрам проверять наличие лицензии, дату учреждения и репутацию в интернете. По его словам, подобные случаи дистанционного мошенничества можно пресекать, отстаивая свои права в суде.
01:21 17.08.2025
 
Житель Подмосковья, пострадавший от мошеннической схемы, вернул деньги

Юристы ОП помогли москвичу, пострадавшему от мошеннической схемы с онлайн-обучением

Заголовок открываемого материала