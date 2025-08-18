https://1prime.ru/20250818/aeroflot-860848114.html

"Аэрофлот" восстановил работу всех сервисов бонусной программы после сбоя

"Аэрофлот" восстановил работу всех сервисов бонусной программы после сбоя - 18.08.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" восстановил работу всех сервисов бонусной программы после сбоя

Аэрофлот" восстановил работу сервисов программы лояльности "Аэрофлот Бонус" после сбоя из-за хакерской атаки в конце июля, клиентам вновь доступны все операции... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T11:32+0300

2025-08-18T11:32+0300

2025-08-18T11:32+0300

экономика

технологии

бизнес

финансы

аэрофлот

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/83171/97/831719782_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_59bfa7ead95d3c26c52be236a6623de0.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Аэрофлот" восстановил работу сервисов программы лояльности "Аэрофлот Бонус" после сбоя из-за хакерской атаки в конце июля, клиентам вновь доступны все операции с бонусными милями, сообщила авиакомпания. РИА Новости в пятницу стало известно, что работа личного кабинета пассажиров "Аэрофлота" была восстановлена после кибератаки, все мили пассажиров сохранились. Авиакомпания сообщала агентству в начале августа, что ведутся работы над восстановлением доступа в личные кабинеты пассажиров, утечки информации нет. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. "Участники "Аэрофлот Бонус" вновь могут использовать сервисы программы, связанные с начислением и списанием миль: доступ в личный кабинет; начисление и списание миль на полеты рейсами "Аэрофлота" и авиакомпаний-партнеров; начисление миль по кобрендовым картам банков-партнеров; начисление и списание миль на товары и услуги партнеров программы", - сообщили в "Аэрофлоте". Там подчеркнули, что "все данные в личных кабинетах участников сохранены в полном объеме". Участникам программы срок использования миль продлен на один месяц - на январь 2026 года. Обычно неиспользованные мили сгорают в конце года. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

https://1prime.ru/20250816/aeroflot-860797190.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы, аэрофлот, роскомнадзор