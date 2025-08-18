https://1prime.ru/20250818/aeroflot-860848114.html
"Аэрофлот" восстановил работу всех сервисов бонусной программы после сбоя
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Аэрофлот" восстановил работу сервисов программы лояльности "Аэрофлот Бонус" после сбоя из-за хакерской атаки в конце июля, клиентам вновь доступны все операции с бонусными милями, сообщила авиакомпания. РИА Новости в пятницу стало известно, что работа личного кабинета пассажиров "Аэрофлота" была восстановлена после кибератаки, все мили пассажиров сохранились. Авиакомпания сообщала агентству в начале августа, что ведутся работы над восстановлением доступа в личные кабинеты пассажиров, утечки информации нет. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. "Участники "Аэрофлот Бонус" вновь могут использовать сервисы программы, связанные с начислением и списанием миль: доступ в личный кабинет; начисление и списание миль на полеты рейсами "Аэрофлота" и авиакомпаний-партнеров; начисление миль по кобрендовым картам банков-партнеров; начисление и списание миль на товары и услуги партнеров программы", - сообщили в "Аэрофлоте". Там подчеркнули, что "все данные в личных кабинетах участников сохранены в полном объеме". Участникам программы срок использования миль продлен на один месяц - на январь 2026 года. Обычно неиспользованные мили сгорают в конце года. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
