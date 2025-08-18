https://1prime.ru/20250818/aktivnost-860873303.html
ЦБ зафиксировал ускорение темпов роста деловой активности
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в августе ускорились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,1 пункта после 1,3 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Индикатор бизнес-климата Банка России в августе составил 2,1 пункта после 1,3 пункта месяцем ранее. Эти значения соответствуют умеренному росту деловой активности по экономике в целом. При этом сохраняются значительные различия в динамике ИБК по отдельным отраслям", - сказано в материалах ЦБ. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике по сравнению с июлем практически не изменились. В большинстве видов деятельности оценки были выше июльских значений, за исключением транспортного комплекса и водоснабжения. Наиболее низкими среди всех отраслей оставались оценки предприятий по торговле автотранспортом. Краткосрочные ожидания компаний после снижения в предыдущие три месяца в августе повысились. Это было характерно для всех укрупненных видов деятельности, за исключением сельского хозяйства и транспортировки, подчеркивается в материалах. "В разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) повышение сводного ИБК в августе определялось улучшением оценок делового климата у компаний всех групп. Наиболее существенно по сравнению с июлем повысились оценки крупных предприятий", - подчеркнул регулятор.
Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России