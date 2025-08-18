Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал ускорение темпов роста деловой активности - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250818/aktivnost-860873303.html
ЦБ зафиксировал ускорение темпов роста деловой активности
ЦБ зафиксировал ускорение темпов роста деловой активности - 18.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал ускорение темпов роста деловой активности
Темпы роста деловой активности в России в августе ускорились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,1 пункта после 1,3 пункта месяцем ранее, говорится в... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T18:13+0300
2025-08-18T18:13+0300
банк россии
россия
бизнес
деловая активность
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8010142a7979443a9f621deb66c2adf3.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в августе ускорились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,1 пункта после 1,3 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Индикатор бизнес-климата Банка России в августе составил 2,1 пункта после 1,3 пункта месяцем ранее. Эти значения соответствуют умеренному росту деловой активности по экономике в целом. При этом сохраняются значительные различия в динамике ИБК по отдельным отраслям", - сказано в материалах ЦБ. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике по сравнению с июлем практически не изменились. В большинстве видов деятельности оценки были выше июльских значений, за исключением транспортного комплекса и водоснабжения. Наиболее низкими среди всех отраслей оставались оценки предприятий по торговле автотранспортом. Краткосрочные ожидания компаний после снижения в предыдущие три месяца в августе повысились. Это было характерно для всех укрупненных видов деятельности, за исключением сельского хозяйства и транспортировки, подчеркивается в материалах. "В разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) повышение сводного ИБК в августе определялось улучшением оценок делового климата у компаний всех групп. Наиболее существенно по сравнению с июлем повысились оценки крупных предприятий", - подчеркнул регулятор.
https://1prime.ru/20250815/uslugi-860719494.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc7f50a5b6657f646cde7b8da1596026.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, деловая активность
Банк России, РОССИЯ, Бизнес, деловая активность
18:13 18.08.2025
 
ЦБ зафиксировал ускорение темпов роста деловой активности

ЦБ: темпы роста деловой активности в России в августе ускорились

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в августе ускорились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 2,1 пункта после 1,3 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Индикатор бизнес-климата Банка России в августе составил 2,1 пункта после 1,3 пункта месяцем ранее. Эти значения соответствуют умеренному росту деловой активности по экономике в целом. При этом сохраняются значительные различия в динамике ИБК по отдельным отраслям", - сказано в материалах ЦБ.
Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике по сравнению с июлем практически не изменились. В большинстве видов деятельности оценки были выше июльских значений, за исключением транспортного комплекса и водоснабжения. Наиболее низкими среди всех отраслей оставались оценки предприятий по торговле автотранспортом.
Краткосрочные ожидания компаний после снижения в предыдущие три месяца в августе повысились. Это было характерно для всех укрупненных видов деятельности, за исключением сельского хозяйства и транспортировки, подчеркивается в материалах.
"В разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) повышение сводного ИБК в августе определялось улучшением оценок делового климата у компаний всех групп. Наиболее существенно по сравнению с июлем повысились оценки крупных предприятий", - подчеркнул регулятор.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России
15 августа, 09:00
 
Банк РоссииРОССИЯБизнесделовая активность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала