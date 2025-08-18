https://1prime.ru/20250818/alfa-bank-860861470.html
Россия и Китай приспособились к санкциям, заявили в Альфа-банке
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Российские и китайские компании приспособились к санкциям и в целом решили проблему взаиморасчетов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках Альфа-банка Никита Мельниченко. "Все адаптировались. Если мы говорим про необходимость заплатить за рубеж, купить что-то, чтобы прошли трансграничные расчеты, то каждый представитель корпоративного сегмента – и покупающего у нас, и продающего со стороны Китая – все нашли комфортные для себя пути расчетов. У каждого он свой, но есть ощущение, что проблемы как таковой сейчас нет", - отметил он на полях III Международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". По словам Мельниченко, главным фактором, влияющим на двустороннюю торговлю, являются колебания курса валют. Поэтому среди клиентов банка востребованы услуги по страхованию от валютных рисков. "Ослабление курса рубля по отношению к юаню неминуемо ведет к увеличению себестоимости, снижению конкурентоспособности, снижению получаемой прибыли и ухудшению показателей стабильности денежных потоков", - пояснил он. "Валютный риск всем участникам форума не понаслышке знаком, поскольку от валютного риска сегодня зависит стоимость приобретаемого товара. Геополитика, макроэкономические факторы, технологическое развитие, конъюнктура финансового рынка – все это оказывает прямое влияние на то, что происходит с курсом", - заключил Мельниченко. III Международный форум "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
