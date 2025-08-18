https://1prime.ru/20250818/avtojuristy-860832080.html

РСА: недобросовестные автоюристы навязывают услуги пострадавшим в ДТП

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Недобросовестные автомобильные юристы в России часто навязывают свои услуги пострадавшим в ДТП, после чего автовладельцы получают неожиданные налоговые уведомления, которые должны оплатить, рассказали РИА Новости во Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Проблема навязывания услуг пострадавшим в ДТП имеет место быть. Часто на место ДТП, и возможно впоследствии, к потерпевшим приезжают так называемые аварийные комиссары и под видом благотворительности и помощи предлагают оказать помощь в оформлении ДТП", – рассказали в РСА. Автовладельцу предлагают заключить договор цессии (уступки прав требования к страховой компании о возмещении убытка) и прямо на месте выплатить деньги. Кроме договора цессии его просят еще оформить доверенность на право представления его интересов в суде. "Не понимания юридические тонкости, пострадавший соглашается. Получив доверенность и договор цессии, недобросовестные автоюристы уже начинают манипулировать документами. Доверенность им нужна, чтобы уйти от налогов", - рассказала в РСА. При обращении в страховую компанию и в суд по договору цессии у автоюристов возникают налог на прибыль и НДС. А при обращении в суд и страховую компанию по доверенности они работают от имени пострадавшего и налоги ложатся на самого пострадавшего. "Кроме того, если в суде будут присуждены штрафы и пени, то с них пострадавший должен уплатить подоходный налог, который к нему прилетает из налоговой инспекции уже в следующем году и, конечно же, пострадавший не может понять, как и почему он должен заплатить налог с денежных средств, которые не получал", - объясняют страховщики. Возмещение, полученное от автоюриста. часто оказывает существенно меньше, чем тот позже получил от страховой компании. При этом, подписав договор цессии и получив деньги от автоюриста, пострадавший уже не может обратиться к страховщику, так как он свое право уступил. Такая схема, по данным РСА, широко распространена по все территории России. Однако любой автовладелец может легко вычислить такого недобросовестного автоюриста. "Если к тебе автоюристы подошли и предложили свои услуги непосредственно на месте ДТП, то они реально поставили цель на тебе заработать и нет ни каких сомнений, что их бизнес будет строиться на том, чтобы заплатить пострадавшему как можно меньше, а разницу через договор цессии и злоупотребления правом получить со страховой компании и с виновного лица", - объяснили в РСА.

