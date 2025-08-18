Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСА: недобросовестные автоюристы навязывают услуги пострадавшим в ДТП - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/avtojuristy-860832080.html
РСА: недобросовестные автоюристы навязывают услуги пострадавшим в ДТП
РСА: недобросовестные автоюристы навязывают услуги пострадавшим в ДТП - 18.08.2025, ПРАЙМ
РСА: недобросовестные автоюристы навязывают услуги пострадавшим в ДТП
Недобросовестные автомобильные юристы в России часто навязывают свои услуги пострадавшим в ДТП, после чего автовладельцы получают неожиданные налоговые... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T04:17+0300
2025-08-18T04:17+0300
бизнес
финансы
рса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860832080.jpg?1755479865
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Недобросовестные автомобильные юристы в России часто навязывают свои услуги пострадавшим в ДТП, после чего автовладельцы получают неожиданные налоговые уведомления, которые должны оплатить, рассказали РИА Новости во Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Проблема навязывания услуг пострадавшим в ДТП имеет место быть. Часто на место ДТП, и возможно впоследствии, к потерпевшим приезжают так называемые аварийные комиссары и под видом благотворительности и помощи предлагают оказать помощь в оформлении ДТП", – рассказали в РСА. Автовладельцу предлагают заключить договор цессии (уступки прав требования к страховой компании о возмещении убытка) и прямо на месте выплатить деньги. Кроме договора цессии его просят еще оформить доверенность на право представления его интересов в суде. "Не понимания юридические тонкости, пострадавший соглашается. Получив доверенность и договор цессии, недобросовестные автоюристы уже начинают манипулировать документами. Доверенность им нужна, чтобы уйти от налогов", - рассказала в РСА. При обращении в страховую компанию и в суд по договору цессии у автоюристов возникают налог на прибыль и НДС. А при обращении в суд и страховую компанию по доверенности они работают от имени пострадавшего и налоги ложатся на самого пострадавшего. "Кроме того, если в суде будут присуждены штрафы и пени, то с них пострадавший должен уплатить подоходный налог, который к нему прилетает из налоговой инспекции уже в следующем году и, конечно же, пострадавший не может понять, как и почему он должен заплатить налог с денежных средств, которые не получал", - объясняют страховщики. Возмещение, полученное от автоюриста. часто оказывает существенно меньше, чем тот позже получил от страховой компании. При этом, подписав договор цессии и получив деньги от автоюриста, пострадавший уже не может обратиться к страховщику, так как он свое право уступил. Такая схема, по данным РСА, широко распространена по все территории России. Однако любой автовладелец может легко вычислить такого недобросовестного автоюриста. "Если к тебе автоюристы подошли и предложили свои услуги непосредственно на месте ДТП, то они реально поставили цель на тебе заработать и нет ни каких сомнений, что их бизнес будет строиться на том, чтобы заплатить пострадавшему как можно меньше, а разницу через договор цессии и злоупотребления правом получить со страховой компании и с виновного лица", - объяснили в РСА.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, рса
Бизнес, Финансы, РСА
04:17 18.08.2025
 
РСА: недобросовестные автоюристы навязывают услуги пострадавшим в ДТП

РСА: недобросовестные автоюристы навязывают услуги пострадавшим в ДТП

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Недобросовестные автомобильные юристы в России часто навязывают свои услуги пострадавшим в ДТП, после чего автовладельцы получают неожиданные налоговые уведомления, которые должны оплатить, рассказали РИА Новости во Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"Проблема навязывания услуг пострадавшим в ДТП имеет место быть. Часто на место ДТП, и возможно впоследствии, к потерпевшим приезжают так называемые аварийные комиссары и под видом благотворительности и помощи предлагают оказать помощь в оформлении ДТП", – рассказали в РСА.
Автовладельцу предлагают заключить договор цессии (уступки прав требования к страховой компании о возмещении убытка) и прямо на месте выплатить деньги. Кроме договора цессии его просят еще оформить доверенность на право представления его интересов в суде.
"Не понимания юридические тонкости, пострадавший соглашается. Получив доверенность и договор цессии, недобросовестные автоюристы уже начинают манипулировать документами. Доверенность им нужна, чтобы уйти от налогов", - рассказала в РСА.
При обращении в страховую компанию и в суд по договору цессии у автоюристов возникают налог на прибыль и НДС. А при обращении в суд и страховую компанию по доверенности они работают от имени пострадавшего и налоги ложатся на самого пострадавшего.
"Кроме того, если в суде будут присуждены штрафы и пени, то с них пострадавший должен уплатить подоходный налог, который к нему прилетает из налоговой инспекции уже в следующем году и, конечно же, пострадавший не может понять, как и почему он должен заплатить налог с денежных средств, которые не получал", - объясняют страховщики.
Возмещение, полученное от автоюриста. часто оказывает существенно меньше, чем тот позже получил от страховой компании. При этом, подписав договор цессии и получив деньги от автоюриста, пострадавший уже не может обратиться к страховщику, так как он свое право уступил.
Такая схема, по данным РСА, широко распространена по все территории России. Однако любой автовладелец может легко вычислить такого недобросовестного автоюриста.
"Если к тебе автоюристы подошли и предложили свои услуги непосредственно на месте ДТП, то они реально поставили цель на тебе заработать и нет ни каких сомнений, что их бизнес будет строиться на том, чтобы заплатить пострадавшему как можно меньше, а разницу через договор цессии и злоупотребления правом получить со страховой компании и с виновного лица", - объяснили в РСА.
 
БизнесФинансыРСА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала