"АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" вышли из корпоративных отпусков - 18.08.2025
"АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" вышли из корпоративных отпусков
2025-08-18T00:25+0300
2025-08-18T00:25+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Автопроизводители "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" вышли из трехнедельных корпоративных отпусков. Традиционный для "АвтоВАЗа" отпуск предприятие провело для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников. При этом сотрудники, продолжавшие работать в этот период, получали все необходимые условия труда - функционировали столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы. В июле автопроизводитель сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra. "Автозавод Санкт-Петербург" работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Она предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность. С сентября, согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, "АвтоВАЗ" начнет сборку своей новинки Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Ожидаемый объем производства до конца этого года составляет около 4 тысяч автомобилей.
00:25 18.08.2025
 
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Автопроизводители "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" вышли из трехнедельных корпоративных отпусков.
Традиционный для "АвтоВАЗа" отпуск предприятие провело для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников.
При этом сотрудники, продолжавшие работать в этот период, получали все необходимые условия труда - функционировали столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы.
В июле автопроизводитель сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
"Автозавод Санкт-Петербург" работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Она предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.
С сентября, согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, "АвтоВАЗ" начнет сборку своей новинки Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Ожидаемый объем производства до конца этого года составляет около 4 тысяч автомобилей.
 
