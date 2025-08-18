"АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" вышли из корпоративных отпусков

https://1prime.ru/20250818/avtovaz-860829942.html

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Автопроизводители "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" вышли из трехнедельных корпоративных отпусков. Традиционный для "АвтоВАЗа" отпуск предприятие провело для ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки, а также улучшения условий труда работников. При этом сотрудники, продолжавшие работать в этот период, получали все необходимые условия труда - функционировали столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы. В июле автопроизводитель сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций автомобильного рынка и сопутствующих экономических факторов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra. "Автозавод Санкт-Петербург" работает на бывшей площадке завода Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Она предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность. С сентября, согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, "АвтоВАЗ" начнет сборку своей новинки Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Ожидаемый объем производства до конца этого года составляет около 4 тысяч автомобилей.

