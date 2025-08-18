https://1prime.ru/20250818/banki-860866080.html

"Финуслуги" рассказали о ставках по вкладам в топ-10 банков

18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Средние ставки по вкладам в первой десятке крупнейших кредитных организаций по объему розничного депозитного портфеля ниже, чем в банках, занимающих места с одиннадцатого по двадцатое, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средние ставки по вкладам в первой десятке крупнейших кредитных организаций по объему розничного депозитного портфеля ниже, чем в банках, занимающих места с 11-е по 20-е. При этом чем длиннее срок, тем выше отрыв", - говорится в сообщении. В частности, по данным индекса вкладов "Финуслуг", в банках из топ-10 средние ставки по вкладам на горизонте трех лет составляют от 8,5% до 15,86%, в то же время в банках с одиннадцатого по двадцатое место средние ставки находятся в диапазоне 11,87-15,96%, отмечается в сообщении. "Среди всех сроков депозитов наиболее высокую доходность по-прежнему демонстрируют трехмесячные вклады: средняя ставка в топ-10 банках составляет 15,86%, в банках из второй десятки – 15,96%. Максимальное превышение над топ-10 зафиксировано по трехлетним вкладам: ставки по ним у банков во второй десятке на 3,37 процентного пункта выше, чем в банках из первой десятки. По двухлетним вкладам они выше на 1,63 процентного пункта, по вкладам сроком на полтора года – на 1,02 процентных пункта, по вкладам сроком до года включительно - на 0,07-0,76 процентных пункта", - добавили там. Отмечается, что в целом в топ-20 банках по состоянию на 18 августа 2025 года средние ставки по трехмесячным вкладам составляют 15,91%, по полугодовым вкладам – 14,96%, по годовым вкладам – 13,98%. В расчете индекса "Финуслуг" используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев, уточняется в сообщении.

