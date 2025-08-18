Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Финуслуги" рассказали о ставках по вкладам в топ-10 банков - 18.08.2025
"Финуслуги" рассказали о ставках по вкладам в топ-10 банков
экономика
банки
финансы
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Средние ставки по вкладам в первой десятке крупнейших кредитных организаций по объему розничного депозитного портфеля ниже, чем в банках, занимающих места с одиннадцатого по двадцатое, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средние ставки по вкладам в первой десятке крупнейших кредитных организаций по объему розничного депозитного портфеля ниже, чем в банках, занимающих места с 11-е по 20-е. При этом чем длиннее срок, тем выше отрыв", - говорится в сообщении. В частности, по данным индекса вкладов "Финуслуг", в банках из топ-10 средние ставки по вкладам на горизонте трех лет составляют от 8,5% до 15,86%, в то же время в банках с одиннадцатого по двадцатое место средние ставки находятся в диапазоне 11,87-15,96%, отмечается в сообщении. "Среди всех сроков депозитов наиболее высокую доходность по-прежнему демонстрируют трехмесячные вклады: средняя ставка в топ-10 банках составляет 15,86%, в банках из второй десятки – 15,96%. Максимальное превышение над топ-10 зафиксировано по трехлетним вкладам: ставки по ним у банков во второй десятке на 3,37 процентного пункта выше, чем в банках из первой десятки. По двухлетним вкладам они выше на 1,63 процентного пункта, по вкладам сроком на полтора года – на 1,02 процентных пункта, по вкладам сроком до года включительно - на 0,07-0,76 процентных пункта", - добавили там. Отмечается, что в целом в топ-20 банках по состоянию на 18 августа 2025 года средние ставки по трехмесячным вкладам составляют 15,91%, по полугодовым вкладам – 14,96%, по годовым вкладам – 13,98%. В расчете индекса "Финуслуг" используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев, уточняется в сообщении.
банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
16:01 18.08.2025
 
"Финуслуги" рассказали о ставках по вкладам в топ-10 банков

"Финуслуги": средние ставки по вкладам в топ-10 банках ниже, чем в менее крупных

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Средние ставки по вкладам в первой десятке крупнейших кредитных организаций по объему розничного депозитного портфеля ниже, чем в банках, занимающих места с одиннадцатого по двадцатое, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Средние ставки по вкладам в первой десятке крупнейших кредитных организаций по объему розничного депозитного портфеля ниже, чем в банках, занимающих места с 11-е по 20-е. При этом чем длиннее срок, тем выше отрыв", - говорится в сообщении.
В частности, по данным индекса вкладов "Финуслуг", в банках из топ-10 средние ставки по вкладам на горизонте трех лет составляют от 8,5% до 15,86%, в то же время в банках с одиннадцатого по двадцатое место средние ставки находятся в диапазоне 11,87-15,96%, отмечается в сообщении.
"Среди всех сроков депозитов наиболее высокую доходность по-прежнему демонстрируют трехмесячные вклады: средняя ставка в топ-10 банках составляет 15,86%, в банках из второй десятки – 15,96%. Максимальное превышение над топ-10 зафиксировано по трехлетним вкладам: ставки по ним у банков во второй десятке на 3,37 процентного пункта выше, чем в банках из первой десятки. По двухлетним вкладам они выше на 1,63 процентного пункта, по вкладам сроком на полтора года – на 1,02 процентных пункта, по вкладам сроком до года включительно - на 0,07-0,76 процентных пункта", - добавили там.
Отмечается, что в целом в топ-20 банках по состоянию на 18 августа 2025 года средние ставки по трехмесячным вкладам составляют 15,91%, по полугодовым вкладам – 14,96%, по годовым вкладам – 13,98%. В расчете индекса "Финуслуг" используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев, уточняется в сообщении.
Заголовок открываемого материала