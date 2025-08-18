https://1prime.ru/20250818/belorussiya-860843699.html

Аналитики ЕАБР дали прогноз по инфляции в Белоруссии по итогам 2025 года

2025-08-18T10:41+0300

МИНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют, что инфляция в Белоруссии по итогам текущего года сложится в размере 7,7%. "Ожидаем инфляцию на уровне 7,7% год к году по итогам 2025 года", - говорится в макрообзоре, опубликованном в Telegram-канале банка. В обзоре также отмечается, что годовая инфляция в Белоруссии составила 7,4% по итогам июля после 7,3% месяцем ранее. Подчеркивается, что ускорение инфляции отмечается в секторе услуг: до 7,6% по итогам июля после 7,1% месяцем ранее, что связано с повышением регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как отмечают аналитики, цены на продовольственные товары в июле росли темпами, близкими к уровню предыдущего месяца (10,6% год к году после 10,5% месяцем ранее), при заметном снижении инфляции на сезонные овощи и фрукты (14,5% после 17,6%). Несколько замедлилась инфляция непродовольственных товаров: 3% и 3,2% соответственно. "Инфляционное давление остается повышенным, о чем свидетельствует динамика устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция ускорилась до 7,6% в годовом выражении в июле после 7,4% в июне. Активный потребительский спрос, поддерживаемый увеличением реальных заработных плат - рост на 11% в годовом выражении за январь-июнь, - продолжит оказывать проинфляционное давление", - говорится там. Ранее Национальный статкомитет Белоруссии сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам июня составила 7,3% после 5,9% по итогам марта при прогнозе властей на этот год не более 5%.

