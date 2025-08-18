Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14:19 18.08.2025
 
Стоимость бензина Аи-92 обновила исторический рекорд

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже превысила 71 тысячу рублей за тонну

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд, державшийся с 18 сентября 2023 года, - по итогам торгов понедельника его цена превысила 71 тысячу рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,28% - до 71 309 рублей за тонну.
Кроме того, цена на бензин Аи-95 подскочила на 1,86%, до 80 301 рубля за тонну. А максимально в понедельник его цена росла до 80 510 рублей за тонну.
По итогам торговой сессии понедельника выросла и стоимость летнего дизельного топлива - на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну.
Мазут за день вырос в цене на 3,25% - до 23 642 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 4,09%, до 20 274 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,3%, до 71 408 рублей за тонну.
Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.
Также кабмин обсуждает увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, однако параметры этого еще не утверждены, сообщали РИА Новости источники, знакомые с ходом совещания у Новака. Речь шла о повышении диапазона отклонения с 1 августа, то есть задним числом, чтобы компании смогли получить выплаты по топливному демпферу.
Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.
Заголовок открываемого материала