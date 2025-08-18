https://1prime.ru/20250818/benzin-860865894.html

Бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю подорожал на АЗС Москвы

Бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю подорожал на АЗС Москвы - 18.08.2025, ПРАЙМ

Бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю подорожал на АЗС Москвы

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 11 по 18 августа выросла в среднем на 11 и 13 копеек за литр соответственно, следует из данных... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T16:00+0300

2025-08-18T16:00+0300

2025-08-18T16:00+0300

экономика

россия

москва

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860865733_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a1f5803a62e47d878331c0b51f806d2c.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 11 по 18 августа выросла в среднем на 11 и 13 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Литр Аи-92 за отчетный период в среднем подорожал до 59,16 рубля, Аи-95 - до 65,39 рубля. В то же время цена на бензин Аи-100 замерла: марка, как и неделю назад, стоит 87,08 рубля за литр. Не изменилась и цена на дизельное топливо - 70,83 рубля за литр. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин обсуждает увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, однако параметры этого еще не утверждены, сообщали РИА Новости источники, знакомые с ходом совещания у Новака. Речь шла о повышении диапазона отклонения с 1 августа, то есть задним числом, чтобы компании смогли получить выплаты по топливному демпферу. Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.

https://1prime.ru/20250815/benzin-860765813.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, александр новак