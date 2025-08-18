Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю подорожал на АЗС Москвы - 18.08.2025
Бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю подорожал на АЗС Москвы
2025-08-18T16:00+0300
2025-08-18T16:00+0300
экономика
россия
москва
александр новак
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 11 по 18 августа выросла в среднем на 11 и 13 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Литр Аи-92 за отчетный период в среднем подорожал до 59,16 рубля, Аи-95 - до 65,39 рубля. В то же время цена на бензин Аи-100 замерла: марка, как и неделю назад, стоит 87,08 рубля за литр. Не изменилась и цена на дизельное топливо - 70,83 рубля за литр. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин обсуждает увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, однако параметры этого еще не утверждены, сообщали РИА Новости источники, знакомые с ходом совещания у Новака. Речь шла о повышении диапазона отклонения с 1 августа, то есть задним числом, чтобы компании смогли получить выплаты по топливному демпферу. Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.
москва
россия, москва, александр новак
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
16:00 18.08.2025
 
Бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю подорожал на АЗС Москвы

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 в Москве за неделю выросла на 11 и 13 копеек

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС "Газпромнефть" в Москве
Заправка автомобиля на АЗС Газпромнефть в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 11 по 18 августа выросла в среднем на 11 и 13 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Литр Аи-92 за отчетный период в среднем подорожал до 59,16 рубля, Аи-95 - до 65,39 рубля.
В то же время цена на бензин Аи-100 замерла: марка, как и неделю назад, стоит 87,08 рубля за литр. Не изменилась и цена на дизельное топливо - 70,83 рубля за литр.
Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.
Также кабмин обсуждает увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, однако параметры этого еще не утверждены, сообщали РИА Новости источники, знакомые с ходом совещания у Новака. Речь шла о повышении диапазона отклонения с 1 августа, то есть задним числом, чтобы компании смогли получить выплаты по топливному демпферу.
Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.
ЭкономикаРОССИЯМОСКВААлександр Новак
 
 
