https://1prime.ru/20250818/birzhi-860850702.html

Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли

Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли - 18.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно продемонстрировали рост, свидетельствуют данные торгов. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T12:22+0300

2025-08-18T12:22+0300

2025-08-18T12:22+0300

экономика

рынок

индексы

торги

азиатско-тихоокеанский регион

гонконг

сеул

дональд трамп

shenzhen composite

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно продемонстрировали рост, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,85%, до 3 728,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,76%, до 2 341,17 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,23%, до 8 959,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,77%, до 43 714,31 пункта. В то же время гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,37%, до 25 176,85 пункта, а южнокорейский KOSPI - упал на 1,5%, до 3 177,28 пункта. В ходе торгов австралийский и японский индексы обновили исторические рекорды, также Shanghai Composite поднимался выше 3,74 тысячи пунктов - впервые с августа 2015 года, Shenzhen Composite – выше 2,35 тысячи пунктов, впервые с января 2022 года. Росту индексов способствовала динамика автомобильного сектора. Так, акции Geely в Гонконге подорожали на 3%, Li Auto - на 1,2%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor выросли в цене на 3%, Mitsubishi Motors - на 1,3%, Toyota Motor – на 1,7%, Honda - на 1,6%. С другой стороны, южнокорейский индекс упал во многом из-за опасений по поводу перспектив местной экономики, в которой важную роль играет как производство микропроцессоров, так и выплавка стали. А в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что на днях намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов. Акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 2,2%, SK Hynix – на 3,25%.

https://1prime.ru/20250818/birzhi-860835000.html

азиатско-тихоокеанский регион

гонконг

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, азиатско-тихоокеанский регион, гонконг, сеул, дональд трамп, shenzhen composite, nikkei 225, hang seng index, toyota camry