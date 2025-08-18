Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли

https://1prime.ru/20250818/birzhi-860850702.html
2025-08-18T12:22+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно продемонстрировали рост, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,85%, до 3 728,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,76%, до 2 341,17 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,23%, до 8 959,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,77%, до 43 714,31 пункта. В то же время гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,37%, до 25 176,85 пункта, а южнокорейский KOSPI - упал на 1,5%, до 3 177,28 пункта. В ходе торгов австралийский и японский индексы обновили исторические рекорды, также Shanghai Composite поднимался выше 3,74 тысячи пунктов - впервые с августа 2015 года, Shenzhen Composite – выше 2,35 тысячи пунктов, впервые с января 2022 года. Росту индексов способствовала динамика автомобильного сектора. Так, акции Geely в Гонконге подорожали на 3%, Li Auto - на 1,2%. Акции японского автопроизводителя Nissan Motor выросли в цене на 3%, Mitsubishi Motors - на 1,3%, Toyota Motor – на 1,7%, Honda - на 1,6%. С другой стороны, южнокорейский индекс упал во многом из-за опасений по поводу перспектив местной экономики, в которой важную роль играет как производство микропроцессоров, так и выплавка стали. А в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что на днях намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов. Акции Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 2,2%, SK Hynix – на 3,25%.
