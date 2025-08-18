Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15:12 18.08.2025
 
Китайская Yangzhou Deyun планирует открыть филиал в России

КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Китайская электротехническая компания Yangzhou Deyun Electric Equipment Group планирует открыть филиал в России и ищет партнера для локализации производства электрического оборудования, заявил вице-президент компании Ван Пэн в интервью РИА Новости на полях III Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".
"В будущем мы намерены открыть в России филиал или офис, потому что мы хотим быть ближе к нашим клиентам. Кроме того, наша продукция обладает определенной спецификой, в связи с которой имеются некоторые требования и в плане цепочек поставки, кадров и менеджмента. Если наша компания будет размещать производство в России, если мы найдем для этого партнера, то осуществлять этот проект будем совместно с ним, а не самостоятельно основывать завод", - отметил он.
"Мы планируем совместно с российскими партнерами развивать производство, расширять номенклатуру продуктов, с тем чтобы и наши партнеры получали возможности роста", - заключил Ван Пэн.
III Международный форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
