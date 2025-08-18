https://1prime.ru/20250818/biznes-860863313.html

Китайская Yangzhou Deyun планирует открыть филиал в России

Китайская Yangzhou Deyun планирует открыть филиал в России - 18.08.2025, ПРАЙМ

Китайская Yangzhou Deyun планирует открыть филиал в России

Китайская электротехническая компания Yangzhou Deyun Electric Equipment Group планирует открыть филиал в России и ищет партнера для локализации производства... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T15:12+0300

2025-08-18T15:12+0300

2025-08-18T15:12+0300

экономика

бизнес

россия

китай

казань

https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg

КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Китайская электротехническая компания Yangzhou Deyun Electric Equipment Group планирует открыть филиал в России и ищет партнера для локализации производства электрического оборудования, заявил вице-президент компании Ван Пэн в интервью РИА Новости на полях III Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". "В будущем мы намерены открыть в России филиал или офис, потому что мы хотим быть ближе к нашим клиентам. Кроме того, наша продукция обладает определенной спецификой, в связи с которой имеются некоторые требования и в плане цепочек поставки, кадров и менеджмента. Если наша компания будет размещать производство в России, если мы найдем для этого партнера, то осуществлять этот проект будем совместно с ним, а не самостоятельно основывать завод", - отметил он. "Мы планируем совместно с российскими партнерами развивать производство, расширять номенклатуру продуктов, с тем чтобы и наши партнеры получали возможности роста", - заключил Ван Пэн. III Международный форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.

https://1prime.ru/20250818/kamaz-860852288.html

китай

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, казань