"Явно старается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом
Bloomberg: Зеленский пытался избежать повторения перепалки на встрече с Трампом
© AP Photo (ap_photo) Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
© AP Photo (ap_photo) Alex Brandon
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. На переговорах в Белом доме Владимир Зеленский стремился избежать жесткого противостояния, подобного тому, что случилось на предыдущей встрече в Вашингтоне, сообщает Bloomberg.
"Зеленский явно пытается выстроить эту встречу в более мягком тоне, чем во время своего последнего появления в Овальном кабинете", — подчеркивается в публикации.
Издание также отметило, что Зеленский, желая создать положительное впечатление, начал встречу с выражения благодарности как Дональду Трампу, так и первой леди.
В понедельник в Белом доме прошли переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Основными темами на встрече стали вопросы перемирия, проведение выборов на Украине и гарантии безопасности.
28 февраля, когда Зеленский посетил Белый дом для подписания соглашения о сотрудничестве в разработке украинских недр, Трамп отчитал его. Президент США настаивал на соглашении о прекращении огня и призвал прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора демократов, когда тот оправдывал свои шаги, обвинял Москву и даже угрожал США последствиями конфликта, несмотря на большое расстояние. Делегации из Киева пришлось покинуть Белый дом. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позже заявил, что Зеленскому необходимо вернуться к переговорам, иначе Украину будет вынужден возглавить кто-то другой.