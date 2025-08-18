Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Явно старается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом
"Явно старается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом
"Явно старается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Явно старается". СМИ заметили одну деталь на встрече Зеленского с Трампом
На переговорах в Белом доме Владимир Зеленский стремился избежать жесткого противостояния, подобного тому, что случилось на предыдущей встрече в Вашингтоне,... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. На переговорах в Белом доме Владимир Зеленский стремился избежать жесткого противостояния, подобного тому, что случилось на предыдущей встрече в Вашингтоне, сообщает Bloomberg. "Зеленский явно пытается выстроить эту встречу в более мягком тоне, чем во время своего последнего появления в Овальном кабинете", — подчеркивается в публикации. Издание также отметило, что Зеленский, желая создать положительное впечатление, начал встречу с выражения благодарности как Дональду Трампу, так и первой леди. В понедельник в Белом доме прошли переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Основными темами на встрече стали вопросы перемирия, проведение выборов на Украине и гарантии безопасности. 28 февраля, когда Зеленский посетил Белый дом для подписания соглашения о сотрудничестве в разработке украинских недр, Трамп отчитал его. Президент США настаивал на соглашении о прекращении огня и призвал прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора демократов, когда тот оправдывал свои шаги, обвинял Москву и даже угрожал США последствиями конфликта, несмотря на большое расстояние. Делегации из Киева пришлось покинуть Белый дом. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позже заявил, что Зеленскому необходимо вернуться к переговорам, иначе Украину будет вынужден возглавить кто-то другой.
сша
украина
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860880413_21:0:554:400_1920x0_80_0_0_2529b7308681cf08179bf5e63535d0bb.jpg
1920
1920
true
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
