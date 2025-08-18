Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250818/brilliant-860865500.html
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта - 18.08.2025, ПРАЙМ
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта
Полиция Дубая предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T15:54+0300
2025-08-18T15:54+0300
происшествия
дубай
https://cdnn.1prime.ru/img/82688/00/826880067_0:98:2001:1223_1920x0_80_0_0_01609df611a3978cc7ef99f2d4e6200a.jpg
ДУБАЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Полиция Дубая предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Полиция Дубая успешно предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов и пресекла попытку преступников вывезти его из страны контрабандой", - сообщает агентство. "Полиция Дубая арестовала банду, которая более года планировала похитить редкий бриллиант, сертифицированный ведущим геммологическим институтом и обладающий уникальной чистотой", - говорится в сообщении. Согласно информации агентства, вероятность найти такой же бриллиант в мире составляет всего 0,01%.
https://1prime.ru/20250626/mvd-858917118.html
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82688/00/826880067_118:0:1881:1322_1920x0_80_0_0_b60a8b9c4a1ea19fe54fb0264c53dd66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дубай
Происшествия, Дубай
15:54 18.08.2025
 
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта

WAM: полиция Дубая предотвратила кражу редкого бриллианта стоимостью $25 млн

© РИА Новости . Анна ЧерноваВид на Дубай. 2015 год
Вид на Дубай. 2015 год - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Анна Чернова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Полиция Дубая предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Полиция Дубая успешно предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов и пресекла попытку преступников вывезти его из страны контрабандой", - сообщает агентство.
"Полиция Дубая арестовала банду, которая более года планировала похитить редкий бриллиант, сертифицированный ведущим геммологическим институтом и обладающий уникальной чистотой", - говорится в сообщении.
Согласно информации агентства, вероятность найти такой же бриллиант в мире составляет всего 0,01%.
Банковские карты
МВД рассказало, как обезопасить себя от кражи крупных сумм с карты
26 июня, 09:50
 
ПроисшествияДубай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала