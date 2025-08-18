https://1prime.ru/20250818/brilliant-860865500.html
Полиция Дубая предотвратила кражу редкого розового бриллианта
ДУБАЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Полиция Дубая предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Полиция Дубая успешно предотвратила кражу исключительно редкого розового бриллианта стоимостью 25 миллионов долларов и пресекла попытку преступников вывезти его из страны контрабандой", - сообщает агентство. "Полиция Дубая арестовала банду, которая более года планировала похитить редкий бриллиант, сертифицированный ведущим геммологическим институтом и обладающий уникальной чистотой", - говорится в сообщении. Согласно информации агентства, вероятность найти такой же бриллиант в мире составляет всего 0,01%.
