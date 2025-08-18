https://1prime.ru/20250818/chernyshenko-860843261.html

Чернышенко сообщил о подготовке системы образования к новому учебному году

технологии

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях - от детсадов до вузов.

