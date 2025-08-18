Чернышенко сообщил о подготовке системы образования к новому учебному году

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
технологии
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях - от детсадов до вузов.
технологии, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях - от детсадов до вузов.
Семья с детьми - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Эксперт рассказал о новой ежегодной выплате для семей с детьми
16 августа, 02:02
 
Заголовок открываемого материала