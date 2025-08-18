https://1prime.ru/20250818/chernyshenko-860843261.html
Чернышенко сообщил о подготовке системы образования к новому учебному году
Чернышенко сообщил о подготовке системы образования к новому учебному году - 18.08.2025, ПРАЙМ
Чернышенко сообщил о подготовке системы образования к новому учебному году
Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях - от детсадов до вузов.
Чернышенко сообщил о подготовке системы образования к новому учебному году
Чернышенко: подготовка системы образования к новому учебному году завершится к 29 августа
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Подготовка системы образования к новому учебному году идет в соответствии с планом-графиком и завершится к 29 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Подготовка системы образования к новому году идет в соответствии с вашим поручением по графику и окончательно завершится к 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Чернышенко добавил, что система образования призвана обеспечить современные и безопасные условия во всех образовательных учреждениях - от детсадов до вузов.
