Кабмин получает обратную связь от родителей по ценам школьных наборов

Правительство РФ через "Госуслуги" получает обратную связь от родителей учеников по вопросу стоимости школьных наборов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 18.08.2025, ПРАЙМ

экономика

россия

бизнес

общество

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

минпромторг

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ через "Госуслуги" получает обратную связь от родителей учеников по вопросу стоимости школьных наборов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "По вопросу стоимости школьных наборов мы не только традиционно к сезону подключили Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг, но и организовали с помощью Минцифры обратную связь от родителей через портал госуслуг", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он добавил, что дети и родители активно готовятся к началу нового учебного года.

россия, бизнес, общество , дмитрий чернышенко, михаил мишустин, минпромторг