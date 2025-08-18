https://1prime.ru/20250818/chernyshenko-860848484.html
Кабмин получает обратную связь от родителей по ценам школьных наборов
Кабмин получает обратную связь от родителей по ценам школьных наборов - 18.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин получает обратную связь от родителей по ценам школьных наборов
Правительство РФ через "Госуслуги" получает обратную связь от родителей учеников по вопросу стоимости школьных наборов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ через "Госуслуги" получает обратную связь от родителей учеников по вопросу стоимости школьных наборов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "По вопросу стоимости школьных наборов мы не только традиционно к сезону подключили Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг, но и организовали с помощью Минцифры обратную связь от родителей через портал госуслуг", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он добавил, что дети и родители активно готовятся к началу нового учебного года.
