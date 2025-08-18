https://1prime.ru/20250818/chislo-860833437.html
Число автомобилей у Крымского моста выросло на 700
2025-08-18T07:36+0300
бизнес
тамань
керчь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Около 2,2 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста с обеих сторон к 7.00 понедельника, за час их число выросло на 700 автомобилей, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе по данным на 06.00 мск в понедельник.
По данным канала на 06.00 мск понедельника, в очереди на въезд на полуостров находилось около 1,4 тысячи машин, на выезд - около 100 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1797 транспортных средств. Время ожидания около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 347 транспортных средства. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
