Глава РФПИ назвал предстоящий день в Белом доме "большим"
2025-08-18T09:52+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал предстоящий день в Белом доме "большим". "Сегодня - "большой день" в Белом доме", - написал он в Telegram. Он напомнил, что в "20:15 мск - встреча (президента США) Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в 22:00 мск - встреча с "встревоженными" европейскими лидерами". Ради встречи с Трампом, свой график изменили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, указал Дмитриев.
