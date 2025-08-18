Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ назвал предстоящий день в Белом доме "большим" - 18.08.2025
Глава РФПИ назвал предстоящий день в Белом доме "большим"
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал предстоящий день в Белом доме "большим". "Сегодня - "большой день" в Белом доме", - написал он в Telegram. Он напомнил, что в "20:15 мск - встреча (президента США) Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в 22:00 мск - встреча с "встревоженными" европейскими лидерами". Ради встречи с Трампом, свой график изменили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, указал Дмитриев.
сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир зеленский, рфпи
Политика, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, РФПИ
09:52 18.08.2025
 
Глава РФПИ назвал предстоящий день в Белом доме "большим"

Глава РФПИ Дмитриев назвал предстоящий день в Белом доме "большим"

© РИА Новости . Михаил Климентьев
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал предстоящий день в Белом доме "большим".
"Сегодня - "большой день" в Белом доме", - написал он в Telegram.
Он напомнил, что в "20:15 мск - встреча (президента США) Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в 22:00 мск - встреча с "встревоженными" европейскими лидерами".
Ради встречи с Трампом, свой график изменили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, указал Дмитриев.
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT
Политика США Кирилл Дмитриев Дональд Трамп Владимир Зеленский РФПИ
 
 
