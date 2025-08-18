СМИ ЕС распространяют фейки перед "большим днем", заявил Дмитриев

https://1prime.ru/20250818/dmitriev-860842512.html
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ ЕС распространяют фейковые нарративы перед встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник. "Фейковые новости ЕС продвигают ложные нарративы в преддверии "большого дня", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X по поводу предстоящей встречи в Белом доме. Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20.15 мск начнётся двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС – в 22.00 мск.
