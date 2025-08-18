https://1prime.ru/20250818/dollar-860836248.html
Доллар укрепляется к иене на ожидании выступления главы ФРС США
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к иене растет, при этом снижается к евро на ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.34 мск курс доллара к иене растёт до 147,45 иены со 147,20 иены на предыдущем закрытии. Курс евро в то же время поднимается до 1,1702 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1698 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на символические 0,02% - до 97,87 пункта. На этой неделе в центре внимания инвесторов будет речь главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, из которой можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших планов регулятора. "Я полагаю, что (Пауэлл - ред.) также расскажет о текущей экономической ситуации в США, и это будет более актуально как для политической сферы, так и интересно рынкам", - цитирует агентство Рейтер главу отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).
