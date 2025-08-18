Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар укрепляется к иене на ожидании выступления главы ФРС США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к иене на ожидании выступления главы ФРС США
Доллар укрепляется к иене на ожидании выступления главы ФРС США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к иене на ожидании выступления главы ФРС США
Стоимость доллара по отношению к иене растет, при этом снижается к евро на ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:44+0300
2025-08-18T08:44+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к иене растет, при этом снижается к евро на ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.34 мск курс доллара к иене растёт до 147,45 иены со 147,20 иены на предыдущем закрытии. Курс евро в то же время поднимается до 1,1702 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1698 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на символические 0,02% - до 97,87 пункта. На этой неделе в центре внимания инвесторов будет речь главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, из которой можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших планов регулятора. "Я полагаю, что (Пауэлл - ред.) также расскажет о текущей экономической ситуации в США, и это будет более актуально как для политической сферы, так и интересно рынкам", - цитирует агентство Рейтер главу отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).
08:44 18.08.2025
 
Доллар укрепляется к иене на ожидании выступления главы ФРС США

Доллар дорожает к иене на ожидании выступления главы ФРС США Пауэлла

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к иене растет, при этом снижается к евро на ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 мск курс доллара к иене растёт до 147,45 иены со 147,20 иены на предыдущем закрытии.
Курс евро в то же время поднимается до 1,1702 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1698 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на символические 0,02% - до 97,87 пункта.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будет речь главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, из которой можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших планов регулятора.
"Я полагаю, что (Пауэлл - ред.) также расскажет о текущей экономической ситуации в США, и это будет более актуально как для политической сферы, так и интересно рынкам", - цитирует агентство Рейтер главу отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Доллар ускорил снижение в пятницу вечером
15 августа, 17:22
 
