Новостройки в России подорожали за семь месяцев
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новостройки в России за семь месяцев 2025 года подорожали в номинальном выражении в среднем на 3,5% - до 160 тысяч рублей за квадратный метр, что ниже инфляции, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ". "С начала года, с января по июль, строящееся жилье подорожало на 3,5% при накопленной инфляции 4,4% за тот же период. В реальном выражении новостройки подешевели на 0,8%", - говорится в сообщении компании. При этом, указывается в нем, в Москве рост цен на новостройки опередил средний темп по стране более, чем в два раза (8,2%), в то время как в Санкт-Петербурге, наоборот, отстает (+2,8%). По данным "Дом.РФ", номинальный прирост цен на новостройки в июле 2025 года составил в среднем по стране 0,4%. За последний год первичное жилье в России подорожало на 6,6%.
