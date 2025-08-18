Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новостройки в России подорожали за семь месяцев - ПРАЙМ
Новостройки в России подорожали за семь месяцев
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новостройки в России за семь месяцев 2025 года подорожали в номинальном выражении в среднем на 3,5% - до 160 тысяч рублей за квадратный метр, что ниже инфляции, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ". "С начала года, с января по июль, строящееся жилье подорожало на 3,5% при накопленной инфляции 4,4% за тот же период. В реальном выражении новостройки подешевели на 0,8%", - говорится в сообщении компании. При этом, указывается в нем, в Москве рост цен на новостройки опередил средний темп по стране более, чем в два раза (8,2%), в то время как в Санкт-Петербурге, наоборот, отстает (+2,8%). По данным "Дом.РФ", номинальный прирост цен на новостройки в июле 2025 года составил в среднем по стране 0,4%. За последний год первичное жилье в России подорожало на 6,6%.
недвижимость, бизнес, москва, санкт-петербург, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дом.РФ
14:35 18.08.2025
 
Новостройки в России подорожали за семь месяцев

"Дом.РФ": новостройки в России растут в цене медленнее инфляции

© РИА Новости . Илья Питалев
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новостройки в России за семь месяцев 2025 года подорожали в номинальном выражении в среднем на 3,5% - до 160 тысяч рублей за квадратный метр, что ниже инфляции, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ".
"С начала года, с января по июль, строящееся жилье подорожало на 3,5% при накопленной инфляции 4,4% за тот же период. В реальном выражении новостройки подешевели на 0,8%", - говорится в сообщении компании.
При этом, указывается в нем, в Москве рост цен на новостройки опередил средний темп по стране более, чем в два раза (8,2%), в то время как в Санкт-Петербурге, наоборот, отстает (+2,8%).
По данным "Дом.РФ", номинальный прирост цен на новостройки в июле 2025 года составил в среднем по стране 0,4%. За последний год первичное жилье в России подорожало на 6,6%.
Экономика Недвижимость Бизнес МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Дом.РФ
 
 
