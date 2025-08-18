Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе сервиса

https://1prime.ru/20250818/downdetector-860879539.html
2025-08-18T21:18+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Пользователи YouTube в мире столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. По данным сайта, сбои в понедельник начались около 19.52 мск. Наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в Европе – из Германии поступает более 19 тысяч жалоб, Нидерландов – более 12 тысяч. Также сбои наблюдаются в Великобритании, Франции, Испании, США и других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу веб-сайта, проигрывание видео, также отмечаются сбои в работе приложения.
По данным сайта, сбои в понедельник начались около 19.52 мск. Наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в Европе – из Германии поступает более 19 тысяч жалоб, Нидерландов – более 12 тысяч. Также сбои наблюдаются в Великобритании, Франции, Испании, США и других стран.
Большинство пользователей сервиса жалуются на работу веб-сайта, проигрывание видео, также отмечаются сбои в работе приложения.
