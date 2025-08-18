Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦАР начали строить солнечную электростанцию - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/ekonomika-860885668.html
В ЦАР начали строить солнечную электростанцию
В ЦАР начали строить солнечную электростанцию - 18.08.2025, ПРАЙМ
В ЦАР начали строить солнечную электростанцию
Компания Global South Utilities из ОАЭ начала строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T23:14+0300
2025-08-18T23:14+0300
мировая экономика
оаэ
цар
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/47/757324713_0:28:536:330_1920x0_80_0_0_e97cd26a618277ecb42f1d6171bfe87f.jpg
ДУБАЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Компания Global South Utilities из ОАЭ начала строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Проект будет поставлять чистую электроэнергию более чем 300 тысячам домохозяйств и компенсировать более 50 тысяч тонн выбросов углекислого газа каждый год, а также будет включать в себя аккумуляторную систему накопления энергии (BESS) на 10 мегаватт-час для повышения стабильности сети и обеспечения постоянной доступности электроэнергии", - сообщает WAM. Согласно агентству, на церемонии запуска строительства присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие высокопоставленные официальные лица. В январе в ходе визита президента ЦАР в ОАЭ было подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами. Отмечалось, что соглашение предполагает снижение или отмену тарифов, устранение нетарифных торговых барьеров и увеличение инвестиций в ключевые секторы, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и технологии. Объем товарооборота между ОАЭ и ЦАР без учета нефти в 2024 году составил 252 миллиона долларов, причем экспорт из ЦАР представлен в основном золотом, алмазами и сельхозпродукцией, а импорт из ОАЭ - продуктами питания, электроникой, оборудованием и фармацевтическими препаратами.
https://1prime.ru/20250728/rossiya-860041117.html
оаэ
цар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/47/757324713_30:0:507:358_1920x0_80_0_0_b7ab9d81c635c4662ee0808409096b3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оаэ, цар, в мире
Мировая экономика, ОАЭ, ЦАР, В мире
23:14 18.08.2025
 
В ЦАР начали строить солнечную электростанцию

WAM: компания Global South Utilities начала строительство солнечной электростанции в ЦАР

Солнечная электростанция
Солнечная электростанция
Солнечная электростанция . Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Компания Global South Utilities из ОАЭ начала строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Проект будет поставлять чистую электроэнергию более чем 300 тысячам домохозяйств и компенсировать более 50 тысяч тонн выбросов углекислого газа каждый год, а также будет включать в себя аккумуляторную систему накопления энергии (BESS) на 10 мегаватт-час для повышения стабильности сети и обеспечения постоянной доступности электроэнергии", - сообщает WAM.
Согласно агентству, на церемонии запуска строительства присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие высокопоставленные официальные лица.
В январе в ходе визита президента ЦАР в ОАЭ было подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами. Отмечалось, что соглашение предполагает снижение или отмену тарифов, устранение нетарифных торговых барьеров и увеличение инвестиций в ключевые секторы, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и технологии.
Объем товарооборота между ОАЭ и ЦАР без учета нефти в 2024 году составил 252 миллиона долларов, причем экспорт из ЦАР представлен в основном золотом, алмазами и сельхозпродукцией, а импорт из ОАЭ - продуктами питания, электроникой, оборудованием и фармацевтическими препаратами.
Кения - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Эксперт рассказал, как Россия наращивает мягкую силу в Африке
28 июля, 23:31
 
Мировая экономикаОАЭЦАРВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала