https://1prime.ru/20250818/ekonomika-860885668.html

В ЦАР начали строить солнечную электростанцию

В ЦАР начали строить солнечную электростанцию - 18.08.2025, ПРАЙМ

В ЦАР начали строить солнечную электростанцию

Компания Global South Utilities из ОАЭ начала строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T23:14+0300

2025-08-18T23:14+0300

2025-08-18T23:14+0300

мировая экономика

оаэ

цар

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/47/757324713_0:28:536:330_1920x0_80_0_0_e97cd26a618277ecb42f1d6171bfe87f.jpg

ДУБАЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Компания Global South Utilities из ОАЭ начала строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Проект будет поставлять чистую электроэнергию более чем 300 тысячам домохозяйств и компенсировать более 50 тысяч тонн выбросов углекислого газа каждый год, а также будет включать в себя аккумуляторную систему накопления энергии (BESS) на 10 мегаватт-час для повышения стабильности сети и обеспечения постоянной доступности электроэнергии", - сообщает WAM. Согласно агентству, на церемонии запуска строительства присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие высокопоставленные официальные лица. В январе в ходе визита президента ЦАР в ОАЭ было подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами. Отмечалось, что соглашение предполагает снижение или отмену тарифов, устранение нетарифных торговых барьеров и увеличение инвестиций в ключевые секторы, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и технологии. Объем товарооборота между ОАЭ и ЦАР без учета нефти в 2024 году составил 252 миллиона долларов, причем экспорт из ЦАР представлен в основном золотом, алмазами и сельхозпродукцией, а импорт из ОАЭ - продуктами питания, электроникой, оборудованием и фармацевтическими препаратами.

https://1prime.ru/20250728/rossiya-860041117.html

оаэ

цар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, оаэ, цар, в мире