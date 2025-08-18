В ЦАР начали строить солнечную электростанцию

https://1prime.ru/20250818/ekonomika-860885668.html
ДУБАЙ, 18 авг - ПРАЙМ. Компания Global South Utilities из ОАЭ начала строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Проект будет поставлять чистую электроэнергию более чем 300 тысячам домохозяйств и компенсировать более 50 тысяч тонн выбросов углекислого газа каждый год, а также будет включать в себя аккумуляторную систему накопления энергии (BESS) на 10 мегаватт-час для повышения стабильности сети и обеспечения постоянной доступности электроэнергии", - сообщает WAM. Согласно агентству, на церемонии запуска строительства присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие высокопоставленные официальные лица. В январе в ходе визита президента ЦАР в ОАЭ было подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами. Отмечалось, что соглашение предполагает снижение или отмену тарифов, устранение нетарифных торговых барьеров и увеличение инвестиций в ключевые секторы, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и технологии. Объем товарооборота между ОАЭ и ЦАР без учета нефти в 2024 году составил 252 миллиона долларов, причем экспорт из ЦАР представлен в основном золотом, алмазами и сельхозпродукцией, а импорт из ОАЭ - продуктами питания, электроникой, оборудованием и фармацевтическими препаратами.
