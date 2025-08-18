Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония заплатит ЕК 1,7 миллиона евро за отказ принять 79 беженцев - 18.08.2025
Эстония заплатит ЕК 1,7 миллиона евро за отказ принять 79 беженцев
Эстония заплатит ЕК 1,7 миллиона евро за отказ принять 79 беженцев - 18.08.2025, ПРАЙМ
Эстония заплатит ЕК 1,7 миллиона евро за отказ принять 79 беженцев
Эстония должна будет выплатить Еврокомиссии 1,7 миллиона евро в случае, если она откажется принять 79 беженцев в 2026 году, сообщает телерадиокомпания ERR со... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Эстония должна будет выплатить Еврокомиссии 1,7 миллиона евро в случае, если она откажется принять 79 беженцев в 2026 году, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу отдела погранохраны и миграции эстонского МВД Янека Мяги. Как поясняется в публикации, согласно реформе, принятой ЕС в 2024 году, в 2026 и 2027 годах Еврокомиссия планирует распределить между странами-членами ЕС до 30 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока или Северной Африки, которые в настоящее время ожидают предоставления убежища в одной из южноевропейских стран: Италии, Греции, Испании, Кипре и Мальте. "У Эстонии теперь есть три варианта, между которыми она может выбирать: принять 79 беженцев, отправить в Южную Европу своих чиновников для оказания помощи или выплатить единовременный взнос в размере 1,7 миллиона евро", - говорится в публикации. Решение на 2026 год Эстонии необходимо принять этой осенью. При этом в следующем году ей придется принимать аналогичное решение на 2027 год, поясняется в публикации. Отмечается, что перед другими странами-членами стоит аналогичный выбор. Так, Литва должна принять 158 беженцев или заплатить три миллиона евро. При этом за каждого принятого беженца Еврокомиссия выдает 10 тысяч евро, чтобы частично компенсировать расходы на его прием. Это означает, что Эстония получила бы около 800 тысяч евро за согласие принять 79 человек, пишет ERR. В мае 2024 года ЕС утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов.
15:45 18.08.2025
 
Эстония заплатит ЕК 1,7 миллиона евро за отказ принять 79 беженцев

ERR: Эстония заплатит ЕК 1,7 миллиона евро за отказ принять 79 беженцев

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
