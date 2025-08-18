СМИ: в ЕС больше всего боятся повторения скандала с Зеленским в Белом доме

https://1prime.ru/20250818/es-860831206.html

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В ЕС больше всего боятся повторения февральского скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме на его новой встрече с президентом США Дональдом Трампом 18 августа, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейского дипломата. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Главное опасение… состоит в том, чтобы избежать новой сцены, подобной той, которая произошла в феврале, когда Зеленский встретился с Трампом перед телекамерами в Белом доме", - пишет издание. По словам источника газеты, среди европейских союзников США царит паника в преддверии встречи, они не ожидали, что она будет организована в такие короткие сроки. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

