СМИ: в ЕС ждут от Трампа давления на Зеленского

СМИ: в ЕС ждут от Трампа давления на Зеленского

18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В ЕС ожидают, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа будет подталкивать того огласиться на условия мирного урегулирования, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Европейские чиновники заявили, что ожидают, что Зеленский столкнется с давлением Трампа принять сделку, обозначенную президентом России Владимиром Путиным в пятницу на встрече на Аляске", - пишет издание. Как отмечает газета, европейские чиновники в частном порядке признают, что Киеву не удастся вернуть все утраченные территории. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

