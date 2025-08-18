https://1prime.ru/20250818/es-860850074.html

Экс-госсекретарь Франции заявил о панике в ЕС из-за Украины

Экс-госсекретарь Франции заявил о панике в ЕС из-за Украины - 18.08.2025, ПРАЙМ

Экс-госсекретарь Франции заявил о панике в ЕС из-за Украины

Неготовность Европы к преобразованиям в структуре безопасности из-за украинского конфликта вызывает панику в странах Евросоюза, заявил бывший госсекретарь при... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T12:09+0300

2025-08-18T12:09+0300

2025-08-18T12:09+0300

политика

украина

сша

европа

ес

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

ПАРИЖ, 18 авг - ПРАЙМ. Неготовность Европы к преобразованиям в структуре безопасности из-за украинского конфликта вызывает панику в странах Евросоюза, заявил бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш. "Вот наша проблема, эффект паники последних дней, если хотите. Когда Трамп показывает, что он готов к сделке с Москвой, к тому же за счет Украины и Европы, европейцы паникуют, потому что они не готовы. Это означает, что сейчас мы переживаем перемены в том смысле, что вот уже 75 лет как мы привыкли к постоянной и бесплатной безопасности со стороны американцев. И тут резко они нам говорят, что "нас это больше не интересует, разбирайтесь сами", - сказал Лелуш в эфире телеканала CNews. По его словам, стремление европейцев обеспечить гарантии безопасности Украины не соответствует ее возможностям в сфере вооружений. Он отметил, что в Евросоюзе только две страны действительно выделили средства на перевооружение - Германия и Польша. Европейцы, по мнению Лелуша, ввязались в украинский конфликт в 2022 году, последовав за курсом бывшего президента США Джо Байдена, однако не подумали о стратегических последствиях. В результате президент США сменился, и основное бремя вынуждены нести европейцы, которые к этому не готовы ни в военной, ни в экономической сферах.

https://1prime.ru/20250818/germaniya-860848290.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, европа, ес, cnn