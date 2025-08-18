https://1prime.ru/20250818/evro-860851514.html
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из еврозоны
рынок, сша, вашингтон, марко рубио, стив уиткофф, джером пауэлл, евростат
Экономика, Рынок, США, ВАШИНГТОН, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джером Пауэлл, Евростат
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в понедельник днем после публикации статистики из еврозоны, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.21 мск курс евро к доллару снижается до 1,1682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1698 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 147,42 иены со 147,20 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,13% - до 97,98 пункта.
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до 7 миллиардов евро после профицита в 16,5 миллиарда евро в мае, сообщил ранее в понедельник Евростат. Прогноз аналитиков составлял 13 миллиардов.
Также на валютный рынок могут в дальнейшем повлиять другие события. Так, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
А в пятницу глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле, рынки надеются получить дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и планов регулятора.
По данным CME Group, порядка 85% аналитиков ждут снижения учётной ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% годовых с текущего уровня в 4,25-4,5%.
