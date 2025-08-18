https://1prime.ru/20250818/evropa-860876631.html
Биржи Европы закрылись в минусе на ожиданиях встречи Трампа и Зеленского
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились перед встречей президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21% - до 9 157,74 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,5% - до 7 884,05 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 24 314,77 пункта. Трейдеры находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. "Главным для европейского рынка стало бы любое мирное соглашение, и его точная формулировка не так важна", - цитирует агентство Рейтер управляющего портфелем акций Janus Henderson Роберта Шрамма-Фукса (Robert Schramm-Fuchs).
