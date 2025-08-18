https://1prime.ru/20250818/evropa-860876631.html

Биржи Европы закрылись в минусе на ожиданиях встречи Трампа и Зеленского

Биржи Европы закрылись в минусе на ожиданиях встречи Трампа и Зеленского - 18.08.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись в минусе на ожиданиях встречи Трампа и Зеленского

Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились перед встречей президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T19:31+0300

2025-08-18T19:31+0300

2025-08-18T19:31+0300

экономика

рынок

индексы

торги

сша

европа

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

dax

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снизились перед встречей президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21% - до 9 157,74 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,5% - до 7 884,05 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 24 314,77 пункта. Трейдеры находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. "Главным для европейского рынка стало бы любое мирное соглашение, и его точная формулировка не так важна", - цитирует агентство Рейтер управляющего портфелем акций Janus Henderson Роберта Шрамма-Фукса (Robert Schramm-Fuchs).

https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860875798.html

сша

европа

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, европа, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, dax, нато