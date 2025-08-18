Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии - 18.08.2025
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил европейских лидеров в лицемерии из-за слов благодарности в адрес американского президента Дональда Трампа. "Интересно слышать, как лидеры ЕС и Великобритании пресмыкаются и благодарят Трампа за "открытие диалога". И все это после того, как сами осудили его за то, что он вообще разговаривал с президентом Путиным. Они настоящие змеи", — написал он.В понедельник Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран, отметив, что это первое событие в Белом доме, которое собрало такое количество европейских лидеров. В обсуждении с представителями стран ЕС американский президент выразил уверенность в возможности достичь соглашения, которое обеспечит безопасность Украины. Трамп также сообщил, что следующим этапом в урегулировании ситуации на Украине станет встреча в трехстороннем формате.
23:04 18.08.2025
 
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил европейских лидеров в лицемерии из-за слов благодарности в адрес американского президента Дональда Трампа.
"Интересно слышать, как лидеры ЕС и Великобритании пресмыкаются и благодарят Трампа за "открытие диалога". И все это после того, как сами осудили его за то, что он вообще разговаривал с президентом Путиным. Они настоящие змеи", — написал он.
В понедельник Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран, отметив, что это первое событие в Белом доме, которое собрало такое количество европейских лидеров.
В обсуждении с представителями стран ЕС американский президент выразил уверенность в возможности достичь соглашения, которое обеспечит безопасность Украины. Трамп также сообщил, что следующим этапом в урегулировании ситуации на Украине станет встреча в трехстороннем формате.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Трамп отреагировал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Заголовок открываемого материала