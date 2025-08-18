"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии

https://1prime.ru/20250818/evropa-860885302.html
ес
дональд трамп
украина
великобритания
владимир зеленский
общество
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил европейских лидеров в лицемерии из-за слов благодарности в адрес американского президента Дональда Трампа. "Интересно слышать, как лидеры ЕС и Великобритании пресмыкаются и благодарят Трампа за "открытие диалога". И все это после того, как сами осудили его за то, что он вообще разговаривал с президентом Путиным. Они настоящие змеи", — написал он.В понедельник Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран, отметив, что это первое событие в Белом доме, которое собрало такое количество европейских лидеров. В обсуждении с представителями стран ЕС американский президент выразил уверенность в возможности достичь соглашения, которое обеспечит безопасность Украины. Трамп также сообщил, что следующим этапом в урегулировании ситуации на Украине станет встреча в трехстороннем формате.
украина
великобритания
