СМИ рассказали, что устроил Евросоюз после саммита на Аляске
InfoBRICS: Евросоюз не позволит миру наступить на Украине
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Позиция Евросоюза после произошедшего на Аляске саммита свидетельствует о том, что ЕС препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS.
"Все это указывает на то, что мир на Украине невозможен до тех пор, пока ЕС продолжает бойкотировать мирные переговоры и поощряет иррациональные стремление к военному завершению конфликта", — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что ответ европейских стран на встречу глав России и Соединенных Штатов демонстрирует возможную недостаточность усилий Вашингтона для разрешения украинского кризиса.
Накануне Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, подчеркнула, что в Брюсселе уверены в необходимости не ограничивать Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с любыми третьими странами.
В субботу на Аляске прошла встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Переговоры двух лидеров проводились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и длились два часа 45 минут в формате узкого состава "три на три".
По итогам встречи российский лидер отметил, что стороны достигли взаимопонимания, что может способствовать продвижению к миру на Украине. Оба президента выразили готовность содействовать окончанию конфликта.
После переговоров с российскими и западными представителями Трамп заявил о том, что имеется общее мнение, что лучший путь завершения конфликта на Украине — это мирное соглашение, а не просто перемирие. В ответ руководители Евросоюза сделали совместное заявление, в котором указали намерение продолжить санкционное давление на Москву.