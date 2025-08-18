https://1prime.ru/20250818/evrosoyuz-860869078.html

СМИ рассказали, что устроил Евросоюз после саммита на Аляске

2025-08-18T17:13+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Позиция Евросоюза после произошедшего на Аляске саммита свидетельствует о том, что ЕС препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS. "Все это указывает на то, что мир на Украине невозможен до тех пор, пока ЕС продолжает бойкотировать мирные переговоры и поощряет иррациональные стремление к военному завершению конфликта", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что ответ европейских стран на встречу глав России и Соединенных Штатов демонстрирует возможную недостаточность усилий Вашингтона для разрешения украинского кризиса. Накануне Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, подчеркнула, что в Брюсселе уверены в необходимости не ограничивать Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с любыми третьими странами. В субботу на Аляске прошла встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Переговоры двух лидеров проводились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и длились два часа 45 минут в формате узкого состава "три на три". По итогам встречи российский лидер отметил, что стороны достигли взаимопонимания, что может способствовать продвижению к миру на Украине. Оба президента выразили готовность содействовать окончанию конфликта. После переговоров с российскими и западными представителями Трамп заявил о том, что имеется общее мнение, что лучший путь завершения конфликта на Украине — это мирное соглашение, а не просто перемирие. В ответ руководители Евросоюза сделали совместное заявление, в котором указали намерение продолжить санкционное давление на Москву.

2025

украина, аляска, вашингтон, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, владимир путин, политика