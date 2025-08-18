Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профицит торгового баланса еврозоны в июне сократился сильнее прогноза - 18.08.2025
Профицит торгового баланса еврозоны в июне сократился сильнее прогноза
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до 7 миллиардов евро после профицита в 16,5 миллиарда евро в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в июне на уровне 13 миллиардов евро.При этом экспорт товаров из еврозоны в июне вырос на 0,4% в годовом выражении, до 237,2 миллиарда евро, а импорт увеличился на 6,8% - до 230,2 миллиарда евро.В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в июне составил 8 миллиардов евро после профицита в 13 миллиардов евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в июне остался на уровне показателя за аналогичный месяц предыдущего года в 213,7 миллиарда евро, импорт - увеличился на 6,4%, до 205,7 миллиарда евро.
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до 7 миллиардов евро после профицита в 16,5 миллиарда евро в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в июне на уровне 13 миллиардов евро.
При этом экспорт товаров из еврозоны в июне вырос на 0,4% в годовом выражении, до 237,2 миллиарда евро, а импорт увеличился на 6,8% - до 230,2 миллиарда евро.
В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в июне составил 8 миллиардов евро после профицита в 13 миллиардов евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в июне остался на уровне показателя за аналогичный месяц предыдущего года в 213,7 миллиарда евро, импорт - увеличился на 6,4%, до 205,7 миллиарда евро.
