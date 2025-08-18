https://1prime.ru/20250818/evrostat-860849469.html

Профицит торгового баланса еврозоны в июне сократился сильнее прогноза

Профицит торгового баланса еврозоны в июне сократился сильнее прогноза - 18.08.2025, ПРАЙМ

Профицит торгового баланса еврозоны в июне сократился сильнее прогноза

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до 7 миллиардов евро после профицита в 16,5 миллиарда евро в мае, сообщает европейское... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T12:05+0300

2025-08-18T12:05+0300

2025-08-18T12:32+0300

экономика

финансы

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до 7 миллиардов евро после профицита в 16,5 миллиарда евро в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в июне на уровне 13 миллиардов евро.При этом экспорт товаров из еврозоны в июне вырос на 0,4% в годовом выражении, до 237,2 миллиарда евро, а импорт увеличился на 6,8% - до 230,2 миллиарда евро.В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в июне составил 8 миллиардов евро после профицита в 13 миллиардов евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в июне остался на уровне показателя за аналогичный месяц предыдущего года в 213,7 миллиарда евро, импорт - увеличился на 6,4%, до 205,7 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20250818/reyting-860848991.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, евростат