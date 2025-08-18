https://1prime.ru/20250818/evrostat-860851348.html
Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз
Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз - 18.08.2025, ПРАЙМ
Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз
Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз со стоимостью поставок в 879,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:28+0300
2025-08-18T12:28+0300
2025-08-18T12:28+0300
энергетика
газ
сша
алжир
норвегия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз со стоимостью поставок в 879,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, по данным статслужбы, в июне 2025 года Россия поставила странам Евросоюза газа на 879,2 миллиона евро, что на 19% меньше уровня годом ранее. Доля российских компаний в поставках снизилась до 12,5% с 18,6% в июне прошлого года. Больше поставляли только США, чей экспорт за год увеличился вдвое и составил 2,1 миллиарда евро, а также Алжир, чьи продажи снизились на 5% - до 1,2 миллиарда евро. В пятерку также вошли Норвегия, чей экспорт в июне составил 823,4 миллиона евро против 835,1 миллиона годом ранее, а также Великобритания, чьи продажи выросли на четверть - до 667,9 миллиона евро. В целом Евросоюз за год увеличил импорт газа на пятую часть - до 7 миллиардов евро против 5,8 миллиарда в июне прошлого года.
https://1prime.ru/20250818/gaz-860838697.html
сша
алжир
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_dd7c0120490234fc9b692445aab5c05b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, алжир, норвегия, ес, евростат
Энергетика, Газ, США, АЛЖИР, НОРВЕГИЯ, ЕС, Евростат
Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз
Евростат: Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в ЕС
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз со стоимостью поставок в 879,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, по данным статслужбы, в июне 2025 года Россия поставила странам Евросоюза газа на 879,2 миллиона евро, что на 19% меньше уровня годом ранее. Доля российских компаний в поставках снизилась до 12,5% с 18,6% в июне прошлого года.
Больше поставляли только США, чей экспорт за год увеличился вдвое и составил 2,1 миллиарда евро, а также Алжир, чьи продажи снизились на 5% - до 1,2 миллиарда евро.
В пятерку также вошли Норвегия, чей экспорт в июне составил 823,4 миллиона евро против 835,1 миллиона годом ранее, а также Великобритания, чьи продажи выросли на четверть - до 667,9 миллиона евро.
В целом Евросоюз за год увеличил импорт газа на пятую часть - до 7 миллиардов евро против 5,8 миллиарда в июне прошлого года.
Биржевые цены на газ в Европе стабильны в начале новой недели