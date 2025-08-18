https://1prime.ru/20250818/evrostat-860851348.html

Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз

Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз - 18.08.2025

Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз

Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз со стоимостью поставок в 879,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных... | 18.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз со стоимостью поставок в 879,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, по данным статслужбы, в июне 2025 года Россия поставила странам Евросоюза газа на 879,2 миллиона евро, что на 19% меньше уровня годом ранее. Доля российских компаний в поставках снизилась до 12,5% с 18,6% в июне прошлого года. Больше поставляли только США, чей экспорт за год увеличился вдвое и составил 2,1 миллиарда евро, а также Алжир, чьи продажи снизились на 5% - до 1,2 миллиарда евро. В пятерку также вошли Норвегия, чей экспорт в июне составил 823,4 миллиона евро против 835,1 миллиона годом ранее, а также Великобритания, чьи продажи выросли на четверть - до 667,9 миллиона евро. В целом Евросоюз за год увеличил импорт газа на пятую часть - до 7 миллиардов евро против 5,8 миллиарда в июне прошлого года.

