https://1prime.ru/20250818/evrostat-860853241.html
Венгрия в июне стала основным импортером газа из России
Венгрия в июне стала основным импортером газа из России - 18.08.2025, ПРАЙМ
Венгрия в июне стала основным импортером газа из России
Венгрия в июне была основным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, закупив голубого топлива на 222,8 миллиона евро, следует из анализа РИА... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:59+0300
2025-08-18T12:59+0300
2025-08-18T12:59+0300
энергетика
газ
венгрия
франция
бельгия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Венгрия в июне была основным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, закупив голубого топлива на 222,8 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. При этом закупки Венгрией российского газа на 15% превысили показатель июня 2024 года. Франция продолжает занимать второе место, хотя ее импорт в июне нынешнего года сократился до 182 миллионов евро с 236,1 миллиона годом ранее. Тройку лидеров замыкает Бельгия, чьи закупки подскочили в 1,4 раза и составили 147,3 миллиона евро. Заметные объемы российского газа также закупили Испания (на 108,5 миллиона евро), Нидерланды (81,6 миллиона) и Греция (81,2 миллиона). Словакия приобрела голубого топлива на 43,3 миллиона евро, а Болгария - на 12,3 миллиона. В целом ЕС приобрел у России газа на 879,2 миллиона евро, из которых 519,7 миллиона пришлось на сжиженный природный газ, а 359,6 миллиона - на трубопроводный.
https://1prime.ru/20250818/evrostat-860851348.html
венгрия
франция
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, франция, бельгия, ес, евростат
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Евростат
Венгрия в июне стала основным импортером газа из России
Евростат: Венгрия в июне стала основным импортером газа из России
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Венгрия в июне была основным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, закупив голубого топлива на 222,8 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
При этом закупки Венгрией российского газа на 15% превысили показатель июня 2024 года. Франция продолжает занимать второе место, хотя ее импорт в июне нынешнего года сократился до 182 миллионов евро с 236,1 миллиона годом ранее. Тройку лидеров замыкает Бельгия, чьи закупки подскочили в 1,4 раза и составили 147,3 миллиона евро.
Заметные объемы российского газа также закупили Испания (на 108,5 миллиона евро), Нидерланды (81,6 миллиона) и Греция (81,2 миллиона). Словакия приобрела голубого топлива на 43,3 миллиона евро, а Болгария - на 12,3 миллиона.
В целом ЕС приобрел у России газа на 879,2 миллиона евро, из которых 519,7 миллиона пришлось на сжиженный природный газ, а 359,6 миллиона - на трубопроводный.
Россия в июне осталась третьим основным поставщиком газа в Евросоюз