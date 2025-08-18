https://1prime.ru/20250818/evrostat-860853241.html

Венгрия в июне стала основным импортером газа из России

Венгрия в июне стала основным импортером газа из России

2025-08-18T12:59+0300

энергетика

газ

венгрия

франция

бельгия

ес

евростат

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Венгрия в июне была основным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, закупив голубого топлива на 222,8 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. При этом закупки Венгрией российского газа на 15% превысили показатель июня 2024 года. Франция продолжает занимать второе место, хотя ее импорт в июне нынешнего года сократился до 182 миллионов евро с 236,1 миллиона годом ранее. Тройку лидеров замыкает Бельгия, чьи закупки подскочили в 1,4 раза и составили 147,3 миллиона евро. Заметные объемы российского газа также закупили Испания (на 108,5 миллиона евро), Нидерланды (81,6 миллиона) и Греция (81,2 миллиона). Словакия приобрела голубого топлива на 43,3 миллиона евро, а Болгария - на 12,3 миллиона. В целом ЕС приобрел у России газа на 879,2 миллиона евро, из которых 519,7 миллиона пришлось на сжиженный природный газ, а 359,6 миллиона - на трубопроводный.

