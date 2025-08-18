https://1prime.ru/20250818/fas-860844156.html
В России с начала года снизились цены на 44 лекарства
В России с начала года снизились цены на 44 лекарства - 18.08.2025, ПРАЙМ
В России с начала года снизились цены на 44 лекарства
Цены на 44 лекарства в России снижены в среднем на 15% с начала 2025 года, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. | 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Цены на 44 лекарства в России снижены в среднем на 15% с начала 2025 года, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "ФАС: с января 2025 года снижено 320 цен на лекарства (44 МНН - международное непатентованное наименование - ред.) в среднем на 15%", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой динамики удалось достичь за счет снижения цен препаратов относительно референтных стран, понижения цен дженериков относительно оригинальных лекарственных препаратов и снижения цен на первые дженерики после выхода вторых и экономического анализа службы при выявлении ошибок в расчетах со стороны производителей. Подчеркивается, что всего с начала года по состоянию по состоянию на середину августа служба провела экономический анализ 5 695 цен производителей на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (542 международных непатентованных наименования). Из них согласовано 4 583, в том числе 693 цены (61 МНН) - для устранения рисков возникновения дефицита препаратов. "Проводимый ФАС экономический анализ и согласование заявленных производителями цен на препараты из перечня ЖНВЛП обеспечивают их ценовую и ассортиментную доступность для граждан", - добавляется в сообщении.
В России с начала года снизились цены на 44 лекарства
ФАС: цены на 44 лекарства в России снизились в среднем на 15% с начала года
