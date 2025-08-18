https://1prime.ru/20250818/fas-860859253.html
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей. Радиоролик содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали", - говорится в сообщении. По мнению службы, потребители не получали полной информации обо всех условиях финансовой услуги. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС назначила Газпромбанку штраф в соответствии с нормами КоАП РФ, отметили в службе.
