ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства

2025-08-18T14:16+0300

экономика

финансы

россия

газпромбанк

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей. Радиоролик содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали", - говорится в сообщении. По мнению службы, потребители не получали полной информации обо всех условиях финансовой услуги. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС назначила Газпромбанку штраф в соответствии с нормами КоАП РФ, отметили в службе.

