Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/fas-860859253.html
ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства
ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства - 18.08.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T14:16+0300
2025-08-18T14:16+0300
экономика
финансы
россия
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860859100_0:52:3459:1997_1920x0_80_0_0_b57f49af57fc52511b15619ba8af6c6c.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей. Радиоролик содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали", - говорится в сообщении. По мнению службы, потребители не получали полной информации обо всех условиях финансовой услуги. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС назначила Газпромбанку штраф в соответствии с нормами КоАП РФ, отметили в службе.
https://1prime.ru/20250814/fas-860704200.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860859100_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_0631762dcb939ef156ea0e462d7d1f82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, газпромбанк
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Газпромбанк
14:16 18.08.2025
 
ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства

ФАС оштрафовала Газпромбанк за рекламу с повышенной ставкой до 24% годовых

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип "Газпромбанка"
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства, радиоролик кредитной организации содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства. Ранее ведомство возбудило дело и признало рекламу организации ненадлежащей. Радиоролик содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали", - говорится в сообщении.
По мнению службы, потребители не получали полной информации обо всех условиях финансовой услуги.
За размещение ненадлежащей рекламы ФАС назначила Газпромбанку штраф в соответствии с нормами КоАП РФ, отметили в службе.
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
14 августа, 10:33
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала