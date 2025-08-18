Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fesco доставила партию замороженных продуктов из Новороссийска в Оман - 18.08.2025, ПРАЙМ
Fesco доставила партию замороженных продуктов из Новороссийска в Оман
Fesco доставила партию замороженных продуктов из Новороссийска в Оман
13:53 18.08.2025
 
Fesco доставила партию замороженных продуктов из Новороссийска в Оман

Fesco доставила первую партию замороженных продуктов из Новороссийска в Оман

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco доставила первую партию российских замороженных продуктов питания из Новороссийска в порт Сохар Омана, говорится в сообщении компании.
"Транспортная группа Fesco реализовала доставку первого рефрижераторного контейнера с российскими продуктами питания из Новороссийска в порт Сохар (государство Оман)… Первый рефконтейнер, груженный замороженными мясными полуфабрикатами весом 25,5 тонны, доставили автотранспортом со склада клиента из Брянска в Новороссийск ", - сообщили в Fesco.
В группе отметили, что в Новороссийске груз разместили на контейнеровозе, который отправился в рамках регулярной линии Fesco Indian Line West в порт Джебель-Али (ОАЭ). Оттуда 16 августа груз доставили фидерным судном до конечной точки - в порт Сохар. В Fesco подчеркнули, что увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса соответствует целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде.
Fesco нарастила перевозки контейнеров между Индией, ОАЭ и Новороссийском
30 июля, 11:02
Заголовок открываемого материала