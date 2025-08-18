https://1prime.ru/20250818/frg-860872565.html
В Германии потребление пива снизилось на 30%, пишет Handelsblatt
В Германии потребление пива снизилось на 30%, пишет Handelsblatt - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Германии потребление пива снизилось на 30%, пишет Handelsblatt
18.08.2025, ПРАЙМ
Потребление пива в Германии снизилось на 30% за последние 25 лет из-за отказа молодежи от спиртного, сообщает в понедельник деловая газета Handelsblatt.
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Потребление пива в Германии снизилось на 30% за последние 25 лет из-за отказа молодежи от спиртного, сообщает в понедельник деловая газета Handelsblatt. "В настоящее время среднестатистический немец выпивает 88 литров пива в год, в то время как в 2000 году этот показатель составлял 126 литров… Для многих представителей поколения Z (родившихся с 1997 по 2012 годы) пиво перестало быть ежедневным ритуалом, а стало довольно редким угощением… Молодые люди все чаще выбирают безалкогольный вариант", - говорится в статье издания. Молодежь пьет все меньше пива из-за осведомленности о рисках распития спиртного и выбора вместо этого здорового и спортивного образа жизни, пишет газета. По данным издания, немецкие пивовары пытаются адаптироваться, и сейчас на рынке представлено уже более 800 сортов безалкогольного пива. Однако это не компенсирует общий спад в отрасли, и в период с 2023 по 2024 годы в Германии закрылись 52 пивоварни, что стало самым большим спадом как минимум за 30 лет, отмечает газета. "Обстановка - не очень хорошая. Может получиться так, что вы управляли предприятиям на протяжении многих веков, но теперь от него придется просто отказаться", - приводит издание слова генерального директора Немецкой федерации пивоваров Хольгера Эйхеле. Газета напоминает про баварскую пивоварню Ланг-Брой со 172-летней историей, которая летом 2024 года была вынуждена закрыться из-за падения спроса и роста издержек из-за инфляции. "Пивоварни могут серьезно пострадать… Поскольку продажи падают, а расходы продолжают расти, остается мало возможностей для долгосрочного планирования", - цитирует издание слова бывшего владельца семейной пивоварни Ланг-Брой Ричарда Хопфа. Продажи пива в Германии в первом полугодии этого года впервые с начала наблюдения в 1993 году упали до примерно 3,9 миллиарда литров, хотя еще в первой половине 2020 года этот показатель составлял около 4,3 миллиарда. Продажи пивных смесей с безалкогольными добавками, напротив, показали рост на 8%, однако на их долю приходится лишь 5,6% от общих объемов продаж пива.
