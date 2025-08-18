Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии потребление пива снизилось на 30%, пишет Handelsblatt - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/frg-860872565.html
В Германии потребление пива снизилось на 30%, пишет Handelsblatt
В Германии потребление пива снизилось на 30%, пишет Handelsblatt - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Германии потребление пива снизилось на 30%, пишет Handelsblatt
Потребление пива в Германии снизилось на 30% за последние 25 лет из-за отказа молодежи от спиртного, сообщает в понедельник деловая газета Handelsblatt. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T17:53+0300
2025-08-18T17:53+0300
бизнес
мировая экономика
германия
handelsblatt
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860872413_0:117:3143:1884_1920x0_80_0_0_95b0e000b809ea7f275df07c880347e6.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Потребление пива в Германии снизилось на 30% за последние 25 лет из-за отказа молодежи от спиртного, сообщает в понедельник деловая газета Handelsblatt. "В настоящее время среднестатистический немец выпивает 88 литров пива в год, в то время как в 2000 году этот показатель составлял 126 литров… Для многих представителей поколения Z (родившихся с 1997 по 2012 годы) пиво перестало быть ежедневным ритуалом, а стало довольно редким угощением… Молодые люди все чаще выбирают безалкогольный вариант", - говорится в статье издания. Молодежь пьет все меньше пива из-за осведомленности о рисках распития спиртного и выбора вместо этого здорового и спортивного образа жизни, пишет газета. По данным издания, немецкие пивовары пытаются адаптироваться, и сейчас на рынке представлено уже более 800 сортов безалкогольного пива. Однако это не компенсирует общий спад в отрасли, и в период с 2023 по 2024 годы в Германии закрылись 52 пивоварни, что стало самым большим спадом как минимум за 30 лет, отмечает газета. "Обстановка - не очень хорошая. Может получиться так, что вы управляли предприятиям на протяжении многих веков, но теперь от него придется просто отказаться", - приводит издание слова генерального директора Немецкой федерации пивоваров Хольгера Эйхеле. Газета напоминает про баварскую пивоварню Ланг-Брой со 172-летней историей, которая летом 2024 года была вынуждена закрыться из-за падения спроса и роста издержек из-за инфляции. "Пивоварни могут серьезно пострадать… Поскольку продажи падают, а расходы продолжают расти, остается мало возможностей для долгосрочного планирования", - цитирует издание слова бывшего владельца семейной пивоварни Ланг-Брой Ричарда Хопфа. Продажи пива в Германии в первом полугодии этого года впервые с начала наблюдения в 1993 году упали до примерно 3,9 миллиарда литров, хотя еще в первой половине 2020 года этот показатель составлял около 4,3 миллиарда. Продажи пивных смесей с безалкогольными добавками, напротив, показали рост на 8%, однако на их долю приходится лишь 5,6% от общих объемов продаж пива.
https://1prime.ru/20250720/pivo-859723398.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860872413_237:0:2904:2000_1920x0_80_0_0_f73bc4f3e610f00ccab7e23247d57a58.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, германия, handelsblatt, в мире
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Handelsblatt, В мире
17:53 18.08.2025
 
В Германии потребление пива снизилось на 30%, пишет Handelsblatt

Handelsblatt: потребление пива в Германии снизилось на 30% за 25 лет

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоварня
Пивоварня - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Пивоварня. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Золото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Потребление пива в Германии снизилось на 30% за последние 25 лет из-за отказа молодежи от спиртного, сообщает в понедельник деловая газета Handelsblatt.
"В настоящее время среднестатистический немец выпивает 88 литров пива в год, в то время как в 2000 году этот показатель составлял 126 литров… Для многих представителей поколения Z (родившихся с 1997 по 2012 годы) пиво перестало быть ежедневным ритуалом, а стало довольно редким угощением… Молодые люди все чаще выбирают безалкогольный вариант", - говорится в статье издания.
Молодежь пьет все меньше пива из-за осведомленности о рисках распития спиртного и выбора вместо этого здорового и спортивного образа жизни, пишет газета.
По данным издания, немецкие пивовары пытаются адаптироваться, и сейчас на рынке представлено уже более 800 сортов безалкогольного пива. Однако это не компенсирует общий спад в отрасли, и в период с 2023 по 2024 годы в Германии закрылись 52 пивоварни, что стало самым большим спадом как минимум за 30 лет, отмечает газета.
"Обстановка - не очень хорошая. Может получиться так, что вы управляли предприятиям на протяжении многих веков, но теперь от него придется просто отказаться", - приводит издание слова генерального директора Немецкой федерации пивоваров Хольгера Эйхеле.
Газета напоминает про баварскую пивоварню Ланг-Брой со 172-летней историей, которая летом 2024 года была вынуждена закрыться из-за падения спроса и роста издержек из-за инфляции.
"Пивоварни могут серьезно пострадать… Поскольку продажи падают, а расходы продолжают расти, остается мало возможностей для долгосрочного планирования", - цитирует издание слова бывшего владельца семейной пивоварни Ланг-Брой Ричарда Хопфа.
Продажи пива в Германии в первом полугодии этого года впервые с начала наблюдения в 1993 году упали до примерно 3,9 миллиарда литров, хотя еще в первой половине 2020 года этот показатель составлял около 4,3 миллиарда. Продажи пивных смесей с безалкогольными добавками, напротив, показали рост на 8%, однако на их долю приходится лишь 5,6% от общих объемов продаж пива.
Бутылка пива - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума
20 июля, 13:12
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯHandelsblattВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала