ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту - 18.08.2025
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", - говорится в сообщении. По информации ФСБ, впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю - он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную". "Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны", - подчеркивается в сообщении.
08:04 18.08.2025
 
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины взорвать бомбу на Крымском мосту

Крымский мост в Керчи
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю - он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную".
"Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны", - подчеркивается в сообщении.
ФСБ задержала агента Киева, планировавшего поджоги на Транссибе
13 августа, 09:50
13 августа, 09:50
 
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала