https://1prime.ru/20250818/fsb--860834060.html
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту - 18.08.2025, ПРАЙМ
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту
Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:04+0300
2025-08-18T08:04+0300
2025-08-18T08:04+0300
происшествия
россия
украина
рф
краснодарский край
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860833892_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c950d6aed6c564ca8e0969c3fbcce40e.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", - говорится в сообщении. По информации ФСБ, впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю - он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную". "Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны", - подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/20250813/fsb-860659172.html
украина
рф
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860833892_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_997bd00ae981825b5a60cc917ad26f47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, рф, краснодарский край, фсб
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Краснодарский край, ФСБ
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины взорвать бомбу на Крымском мосту
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, впоследствии автомашину с бомбой предстояло передать другому водителю - он должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную".
"Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине "Шевроле Вольт", а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны", - подчеркивается в сообщении.
ФСБ задержала агента Киева, планировавшего поджоги на Транссибе