Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании финансовой отчетности компаний

18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются, инвесторы следят за выходом отчетности компаний розничной торговли, а также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы США, что позволит им получить дополнительные сведения о состоянии американской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,08%, до 45 003 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,2%, до 23 756,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 6 462,5 пункта. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации финансовой отчетности компаний. Ожидаются показатели розничных торговых сетей Walmart, Home Depot и Target. "Сезон финансовой отчетности в США подходит к своему завершению, но новости от Walmart и Home Depot на этой неделе, вероятно, будут внимательно отслеживаться инвесторами, которые хотят узнать, как обстоят дела у американских потребителей", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора AJ Bell Расса Маулда (Russ Mould). При этом мировые рынки ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, которое может заключать дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших действий регулятора относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики.

сша

