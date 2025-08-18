https://1prime.ru/20250818/fyuchersy-860862149.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании финансовой отчетности компаний
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании финансовой отчетности компаний - 18.08.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании финансовой отчетности компаний
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются, инвесторы следят за выходом отчетности компаний розничной торговли, а также ожидают... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T14:59+0300
2025-08-18T14:59+0300
2025-08-18T14:59+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
джером пауэлл
walmart
home depot
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/09/823490916_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_dfb42e74bfa99c16ccf363356ce5af6a.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются, инвесторы следят за выходом отчетности компаний розничной торговли, а также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы США, что позволит им получить дополнительные сведения о состоянии американской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,08%, до 45 003 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,2%, до 23 756,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 6 462,5 пункта. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации финансовой отчетности компаний. Ожидаются показатели розничных торговых сетей Walmart, Home Depot и Target. "Сезон финансовой отчетности в США подходит к своему завершению, но новости от Walmart и Home Depot на этой неделе, вероятно, будут внимательно отслеживаться инвесторами, которые хотят узнать, как обстоят дела у американских потребителей", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора AJ Bell Расса Маулда (Russ Mould). При этом мировые рынки ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, которое может заключать дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших действий регулятора относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики.
https://1prime.ru/20250814/uoll-strit-860714900.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/09/823490916_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_c8af551910e3e3a11839af72a32b566d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, сша, джером пауэлл, walmart, home depot, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Джером Пауэлл, Walmart, Home Depot, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании финансовой отчетности компаний
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник снижаются, инвесторы следят за выходом отчетности компаний розничной торговли, а также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы США, что позволит им получить дополнительные сведения о состоянии американской экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,08%, до 45 003 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,2%, до 23 756,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 6 462,5 пункта.
На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации финансовой отчетности компаний. Ожидаются показатели розничных торговых сетей Walmart, Home Depot и Target.
"Сезон финансовой отчетности в США подходит к своему завершению, но новости от Walmart и Home Depot на этой неделе, вероятно, будут внимательно отслеживаться инвесторами, которые хотят узнать, как обстоят дела у американских потребителей", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора AJ Bell Расса Маулда (Russ Mould).
При этом мировые рынки ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, которое может заключать дополнительные сведения относительно текущего состояния американской экономики и дальнейших действий регулятора относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики.
Фьючерсы Уолл-стрит слабо снижаются в четверг