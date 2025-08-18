Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в ЕС до сих пор не знают, какие гарантии США могут дать Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС до сих пор не знают, какие гарантии США могут дать Украине
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Европейским лидерам до сих пор неизвестно, какие гарантии безопасности США готовы дать Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Европейские лидеры будут пытаться прояснить высказывания Дональда Трампа о расширении гарантий безопасности Украины... Несколько чиновников, знакомых с переговорами, сообщили, что после телефонных разговоров с Трампом детали всё еще остаются неясными", - говорится в сообщении газеты. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп заявил европейским лидерам о готовности США предоставить гарантии безопасности для Украины. Посол США при НАТО ⁦Мэттью Уитакер заявил в понедельник, что предоставление гарантий безопасности Украине не означает обязательное присутствие американских солдат на украинской территории. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
20:19 18.08.2025 (обновлено: 20:28 18.08.2025)
 
СМИ: в ЕС до сих пор не знают, какие гарантии США могут дать Украине

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Европейским лидерам до сих пор неизвестно, какие гарантии безопасности США готовы дать Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
"Европейские лидеры будут пытаться прояснить высказывания Дональда Трампа о расширении гарантий безопасности Украины... Несколько чиновников, знакомых с переговорами, сообщили, что после телефонных разговоров с Трампом детали всё еще остаются неясными", - говорится в сообщении газеты.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп заявил европейским лидерам о готовности США предоставить гарантии безопасности для Украины. Посол США при НАТО ⁦Мэттью Уитакер заявил в понедельник, что предоставление гарантий безопасности Украине не означает обязательное присутствие американских солдат на украинской территории.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
 
