https://1prime.ru/20250818/garantii-860878148.html

СМИ: в ЕС до сих пор не знают, какие гарантии США могут дать Украине

СМИ: в ЕС до сих пор не знают, какие гарантии США могут дать Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС до сих пор не знают, какие гарантии США могут дать Украине

Европейским лидерам до сих пор неизвестно, какие гарантии безопасности США готовы дать Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T20:19+0300

2025-08-18T20:19+0300

2025-08-18T20:28+0300

политика

украина

сша

рф

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

washington post

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Европейским лидерам до сих пор неизвестно, какие гарантии безопасности США готовы дать Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Европейские лидеры будут пытаться прояснить высказывания Дональда Трампа о расширении гарантий безопасности Украины... Несколько чиновников, знакомых с переговорами, сообщили, что после телефонных разговоров с Трампом детали всё еще остаются неясными", - говорится в сообщении газеты. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп заявил европейским лидерам о готовности США предоставить гарантии безопасности для Украины. Посол США при НАТО ⁦Мэттью Уитакер заявил в понедельник, что предоставление гарантий безопасности Украине не означает обязательное присутствие американских солдат на украинской территории. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://1prime.ru/20250818/vashington-860877399.html

украина

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, рф, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, washington post, ес, нато