Украина ведет переговоры с Азербайджаном о поставках газа до конца года
Украина ведет переговоры с Азербайджаном о поставках газа до конца года - 18.08.2025, ПРАЙМ
Украина ведет переговоры с Азербайджаном о поставках газа до конца года
Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении контракта на поставку газа до конца года, сообщила украинский министр энергетики Светлана Гринчук. | 18.08.2025, ПРАЙМ
18.08.2025
2025-08-18T15:52+0300
2025-08-18T15:52+0300
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении контракта на поставку газа до конца года, сообщила украинский министр энергетики Светлана Гринчук. Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий 28 июля сообщил, что Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана, тестовая поставка небольшая по объему и осуществляется по Трансбалканскому коридору. "Мы сейчас ведем переговоры (о поставках азербайджанского газа – ред.). Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим (поставки газа еще в 2025 году - ред.)", - сказала Гринчук в комментарии агентству РБК-Украина. Она отметила, что пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана на Украину по Трансбалканскому коридору уже завершен, идет работа над подготовкой контракта для продолжения таких поставок. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении контракта на поставку газа до конца года, сообщила украинский министр энергетики Светлана Гринчук.
Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий 28 июля сообщил, что Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана, тестовая поставка небольшая по объему и осуществляется по Трансбалканскому коридору.
"Мы сейчас ведем переговоры (о поставках азербайджанского газа – ред.). Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим (поставки газа еще в 2025 году - ред.)", - сказала Гринчук в комментарии агентству РБК-Украина.
Она отметила, что пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана на Украину по Трансбалканскому коридору уже завершен, идет работа над подготовкой контракта для продолжения таких поставок.
Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
