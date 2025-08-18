Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Палестина объявит о создании временного комитета по управлению Газой - 18.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Палестина объявит о создании временного комитета по управлению Газой
Власти Палестины вскоре объявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа. | 18.08.2025, ПРАЙМ
РАФАХ (Египет), 18 авг - ПРАЙМ. Власти Палестины вскоре объявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа. "Мы вскоре объявим о создании временного комитета по управлению Газой", - сообщил Мустафа в ходе пресс-конференции возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Он добавил, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.
12:24 18.08.2025
 
Палестина объявит о создании временного комитета по управлению Газой

Мустафа: власти Палестины вскоре объявят о создании комитета по управлению Газой

© РИА Новости . Назар АльянРазрушения в секторе Газа
РАФАХ (Египет), 18 авг - ПРАЙМ. Власти Палестины вскоре объявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа.
"Мы вскоре объявим о создании временного комитета по управлению Газой", - сообщил Мустафа в ходе пресс-конференции возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.
Он добавил, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по Газе
8 августа, 12:07
 
