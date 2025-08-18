https://1prime.ru/20250818/gaza-860850885.html
Палестина объявит о создании временного комитета по управлению Газой
политика
РАФАХ (Египет), 18 авг - ПРАЙМ. Власти Палестины вскоре объявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа. "Мы вскоре объявим о создании временного комитета по управлению Газой", - сообщил Мустафа в ходе пресс-конференции возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Он добавил, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.
