В ГД внесут проект о расширении перечня затрат, не подлежащих УСН - 18.08.2025
В ГД внесут проект о расширении перечня затрат, не подлежащих УСН
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
00:19 18.08.2025
 
Депутат Нилов предложил расширить перечень затрат, не подлежащих налогообложению по УСН

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень затрат, не подлежащих налогообложению по упрощенной форме, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается расширить перечень расходов, которые учитываются при определении размера налога для лиц, использующих УСН, и отнести к их числу расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества в целях осуществления благотворительной деятельности в виде помощи участникам специальной военной операции, гражданским лицам, пострадавшим от действий военного характера, а также расходы, связанные с приобретением и передачей такого имущества", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проект разработан с целью мотивации субъектов малого и среднего бизнеса, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), оказывать благотворительную помощь участникам СВО, а также лицам, пострадавшим в результате нарушения целостности российских территорий в период проведения специальной военной операции.
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время Налоговый кодекс не устанавливает возможность засчитать оказание благотворительной помощи, в том числе в виде закупки гуманитарной помощи, в расходы при использовании УСН "доходы минус расходы", по факту на сумму закупки предпринимателям, использующим УСН, необходимо еще и заплатить налог и понести таким образом дополнительные траты.
Также сообщается, что предложенная мера поддерживается предпринимательским сообществом, будет серьезным стимулом для оказания благотворительной помощи и поспособствует повышению социальной ответственности бизнеса.
"С самого начала СВО неравнодушные россияне оказывают всевозможную поддержку фронту. Лекарства и продукты, одежда и техника - сотни разнообразных гуманитарных грузов собираются частными лицами и компаниями. Последним, к сожалению, за свои благие дела приходится платить дважды: сначала за приобретение и транспортировку гумпомощи, потом - в налоговую. Для большого бизнеса это не проблема, а вот для субъектов малого предпринимательства - крайне накладно", - сказал Нилов.
Он отметил, что меценатству нужны дополнительные нормативные рычаги, а небольшим компаниям и ИП - ощутимый стимул.
Политик подчеркнул, что предложенные проектом изменения касаются помощи участникам СВО и членам их семей, что значительно расширит возможности для благотворительности и поддержки фронта со стороны бизнеса.
 
Заголовок открываемого материала