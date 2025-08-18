https://1prime.ru/20250818/gd-860829630.html

В ГД внесут проект о расширении перечня затрат, не подлежащих УСН

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень затрат, не подлежащих налогообложению по упрощенной форме, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается расширить перечень расходов, которые учитываются при определении размера налога для лиц, использующих УСН, и отнести к их числу расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества в целях осуществления благотворительной деятельности в виде помощи участникам специальной военной операции, гражданским лицам, пострадавшим от действий военного характера, а также расходы, связанные с приобретением и передачей такого имущества", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проект разработан с целью мотивации субъектов малого и среднего бизнеса, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), оказывать благотворительную помощь участникам СВО, а также лицам, пострадавшим в результате нарушения целостности российских территорий в период проведения специальной военной операции. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время Налоговый кодекс не устанавливает возможность засчитать оказание благотворительной помощи, в том числе в виде закупки гуманитарной помощи, в расходы при использовании УСН "доходы минус расходы", по факту на сумму закупки предпринимателям, использующим УСН, необходимо еще и заплатить налог и понести таким образом дополнительные траты. Также сообщается, что предложенная мера поддерживается предпринимательским сообществом, будет серьезным стимулом для оказания благотворительной помощи и поспособствует повышению социальной ответственности бизнеса. "С самого начала СВО неравнодушные россияне оказывают всевозможную поддержку фронту. Лекарства и продукты, одежда и техника - сотни разнообразных гуманитарных грузов собираются частными лицами и компаниями. Последним, к сожалению, за свои благие дела приходится платить дважды: сначала за приобретение и транспортировку гумпомощи, потом - в налоговую. Для большого бизнеса это не проблема, а вот для субъектов малого предпринимательства - крайне накладно", - сказал Нилов. Он отметил, что меценатству нужны дополнительные нормативные рычаги, а небольшим компаниям и ИП - ощутимый стимул. Политик подчеркнул, что предложенные проектом изменения касаются помощи участникам СВО и членам их семей, что значительно расширит возможности для благотворительности и поддержки фронта со стороны бизнеса.

