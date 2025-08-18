Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили ограничить время общения с учителями по рабочим вопросам - 18.08.2025
В ГД предложили ограничить время общения с учителями по рабочим вопросам
В ГД предложили ограничить время общения с учителями по рабочим вопросам - 18.08.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ограничить время общения с учителями по рабочим вопросам
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:15+0300
2025-08-18T13:15+0300
общество
россия
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить предельное время для осуществления служебного взаимодействия с учителями и исключить дисциплинарные меры за отсутствие отклика педагога вне рабочего времени, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что во многих образовательных организациях сформировалась устойчивая и негласная модель ожидания постоянного присутствия учителя в цифровом пространстве, в связи с этим всё более остро встаёт вопрос соблюдения трудовых прав педагогических работников в части режима труда и отдыха. Более того, случаи, когда учителю вменяется в вину несвоевременный отклик в мессенджере или отсутствие онлайн-реакции в вечернее время, становятся всё более распространёнными. "Представляется целесообразным рекомендовать закрепление в локальных нормативных актах образовательных организаций предельного времени для осуществления служебного взаимодействия, а также исключить практику применения дисциплинарных мер за отсутствие отклика педагога вне рабочего времени. Дополнительно прошу поддержать инициативу по включению соответствующих положений в типовые формы трудовых договоров, должностные инструкции и иные документы, определяющие организацию труда в системе образования", - сказано в документе. Также подчеркивается, что такая мера будет способствовать укреплению правовой и профессиональной защищённости педагогов, формированию устойчивой и уважительной трудовой среды, а также общему оздоровлению образовательного климата в школах. "Прошу министерство просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность подготовки официальных методических рекомендаций, адресованных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и образовательным организациям, в которых были бы определены подходы к обеспечению баланса между использованием цифровых средств связи и соблюдением установленного трудового режима педагогических работников", - написано в документе. В документе уточняется, что создание разумных цифровых границ - это не просто защита права на отдых, это также забота о качестве образования, поскольку учитель, находящийся в состоянии постоянной перегрузки, объективно не может в полной мере реализовывать свои профессиональные задачи.
2025
общество , россия
Общество , РОССИЯ
13:15 18.08.2025
 
В ГД предложили ограничить время общения с учителями по рабочим вопросам

В ГД предложили установить предельное время для общения с учителями по рабочим вопросам

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить предельное время для осуществления служебного взаимодействия с учителями и исключить дисциплинарные меры за отсутствие отклика педагога вне рабочего времени, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что во многих образовательных организациях сформировалась устойчивая и негласная модель ожидания постоянного присутствия учителя в цифровом пространстве, в связи с этим всё более остро встаёт вопрос соблюдения трудовых прав педагогических работников в части режима труда и отдыха. Более того, случаи, когда учителю вменяется в вину несвоевременный отклик в мессенджере или отсутствие онлайн-реакции в вечернее время, становятся всё более распространёнными.
"Представляется целесообразным рекомендовать закрепление в локальных нормативных актах образовательных организаций предельного времени для осуществления служебного взаимодействия, а также исключить практику применения дисциплинарных мер за отсутствие отклика педагога вне рабочего времени. Дополнительно прошу поддержать инициативу по включению соответствующих положений в типовые формы трудовых договоров, должностные инструкции и иные документы, определяющие организацию труда в системе образования", - сказано в документе.
Также подчеркивается, что такая мера будет способствовать укреплению правовой и профессиональной защищённости педагогов, формированию устойчивой и уважительной трудовой среды, а также общему оздоровлению образовательного климата в школах.
"Прошу министерство просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность подготовки официальных методических рекомендаций, адресованных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и образовательным организациям, в которых были бы определены подходы к обеспечению баланса между использованием цифровых средств связи и соблюдением установленного трудового режима педагогических работников", - написано в документе.
В документе уточняется, что создание разумных цифровых границ - это не просто защита права на отдых, это также забота о качестве образования, поскольку учитель, находящийся в состоянии постоянной перегрузки, объективно не может в полной мере реализовывать свои профессиональные задачи.
Заголовок открываемого материала