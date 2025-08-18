https://1prime.ru/20250818/germaniya-860848290.html

В МИД Германии оценили перспективы размещения войск на Украине

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Размещение немецких военнослужащих на Украине создало бы чрезмерную нагрузку для Германии, которая и так разместила бригаду бундесвера на территории Литвы, считает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию своего контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине. "Мы сосредоточились на территории НАТО таким образом, как никто другой. Мы являемся единственной европейской страной, предоставляющей войска, которая разместила боеспособную бригаду в Литве. Делать это и дополнительно размещать войска на Украине, вероятно, было бы для нас слишком затруднительно. Но коллега (министр обороны Борис) Писториус должен еще раз детально рассмотреть это", - заявил Вадефуль в интервью порталу Table.Media, отвечая на вопрос о перспективе размещения немецких военнослужащих на Украине. Вадефуль заявил, что "с осторожным оптимизмом" настроен относительно мирных переговоров по Украине. "Сам факт того, что переговоры проходили на таком уровне, означает, что всем заинтересованным сторонам также нелегко будет отступить и вообще ничего не предпринимать. И это действительно дает возможность серьезно поговорить о прекращении сначала боевых действий, а затем о начале серьезных переговоров", - отметил глава МИД. По его словам, из Вашингтона поступают сигналы о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. "И вместе с европейцами это должно быть оформлено. И, конечно, Германия, как и прежде, должна будет сыграть в этом важную роль", - резюмировал Вадефуль. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

