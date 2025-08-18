Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для школьников - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/gosduma-860830791.html
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для школьников
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для школьников - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для школьников
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T02:02+0300
2025-08-18T02:02+0300
бизнес
общество
россия
рф
москва
сергей миронов
дмитрий гусев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860830791.jpg?1755471729
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право бесплатного пользования городским транспортом, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "В качестве одной из мер социальной поддержки школьников предлагается предоставить право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси и маршрутного такси)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время бесплатный проезд действует лишь для детей-сирот и учащихся из многодетных семей. Также, по его словам, регионы могут вводить свои льготы, но они есть далеко не везде. "Мы же считаем, что такое право должны иметь все школьники страны", - добавил он. Лидер партии обратил внимание на то, что, согласно анализу операций по банковским картам, во всех регионах РФ средний чек за проезд на общественном транспорте в l квартале 2025 года составил 50 рублей. "Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными "зайцами", - сказал Миронов. Кроме того, Гусев, комментируя инициативу, рассказал агентству, что ресурсы и опыт есть. В пример он привел Москву, где, как уточнил депутат, школьникам, начиная с пятого класса, уже предоставляется право на льготную оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси. "Стоимость льготного квартального проездного составляет 1245 рублей. Сделать такой проездной полностью бесплатным можно максимально быстро. Годовая экономия в несколько тысяч рублей на одного ребенка позволит многим семьям лучше собрать детей в школу. Для многодетных семей сумма экономии будет составлять 15 тысяч рублей и более. Поверьте, даже для московских семей, особенно живущих на окраинах города, это ощутимые деньги", — подытожил Гусев.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, москва, сергей миронов, дмитрий гусев, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Сергей Миронов, Дмитрий Гусев, Госдума
02:02 18.08.2025
 
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для школьников

В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для школьников

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить школьникам право бесплатного пользования городским транспортом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"В качестве одной из мер социальной поддержки школьников предлагается предоставить право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси и маршрутного такси)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время бесплатный проезд действует лишь для детей-сирот и учащихся из многодетных семей. Также, по его словам, регионы могут вводить свои льготы, но они есть далеко не везде.
"Мы же считаем, что такое право должны иметь все школьники страны", - добавил он.
Лидер партии обратил внимание на то, что, согласно анализу операций по банковским картам, во всех регионах РФ средний чек за проезд на общественном транспорте в l квартале 2025 года составил 50 рублей.
"Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными "зайцами", - сказал Миронов.
Кроме того, Гусев, комментируя инициативу, рассказал агентству, что ресурсы и опыт есть. В пример он привел Москву, где, как уточнил депутат, школьникам, начиная с пятого класса, уже предоставляется право на льготную оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси.
"Стоимость льготного квартального проездного составляет 1245 рублей. Сделать такой проездной полностью бесплатным можно максимально быстро. Годовая экономия в несколько тысяч рублей на одного ребенка позволит многим семьям лучше собрать детей в школу. Для многодетных семей сумма экономии будет составлять 15 тысяч рублей и более. Поверьте, даже для московских семей, особенно живущих на окраинах города, это ощутимые деньги", — подытожил Гусев.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФМОСКВАСергей МироновДмитрий ГусевГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала