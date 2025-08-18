https://1prime.ru/20250818/granitsa-860860246.html
В Финляндии выдали три разрешения на пересечение границы с РФ за два года
В Финляндии выдали три разрешения на пересечение границы с РФ за два года
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Три разрешения на пересечение закрытой границы с Россией было выдано в финской Северной Карелии в 2024 и 2025 годах, заявил заместитель командира пограничной охраны региона Микко Каллинен. "В 2024 и 2025 годах в пограничной зоне Северной Карелии было выдано три разрешения на пересечение границы: два были для поездок из Финляндии в Россию и одно - из России в Финляндию. Таким образом разрешения на пересечение границы были выданы пяти лицам", - сказал он телерадиовещателю Yle. По словам пограничников, национальность и причины получения разрешений не указываются в целях защиты конфиденциальности. Как уточняет Yle, для получения разрешения на пересечение границы необходимы особые основания. "Например, состояние здоровья, когда поездка необходима, но другие способы передвижения невозможны", - сообщает Yle. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Три разрешения на пересечение закрытой границы с Россией было выдано в финской Северной Карелии в 2024 и 2025 годах, заявил заместитель командира пограничной охраны региона Микко Каллинен.
"В 2024 и 2025 годах в пограничной зоне Северной Карелии было выдано три разрешения на пересечение границы: два были для поездок из Финляндии в Россию и одно - из России в Финляндию. Таким образом разрешения на пересечение границы были выданы пяти лицам", - сказал он телерадиовещателю Yle.
По словам пограничников, национальность и причины получения разрешений не указываются в целях защиты конфиденциальности.
Как уточняет Yle, для получения разрешения на пересечение границы необходимы особые основания.
"Например, состояние здоровья, когда поездка необходима, но другие способы передвижения невозможны", - сообщает Yle.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
