Фондовые индексы Европы снижаются
Фондовые индексы Европы снижаются - 18.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются
Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются после публикации сведений относительно торгового баланса стран еврозоны, свидетельствует динамика... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются после публикации сведений относительно торгового баланса стран еврозоны, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 12.56 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,12%, до 9 217,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 7 868,39 пункта, немецкий DAX - на 0,38%, до 24 281,81 пункта. В понедельник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные о внешнеторговом балансе еврозоны. Его профицит в июне сократился до 7 миллиардов евро после профицита в 16,5 миллиарда евро в мае. Аналитики ожидали сокращения лишь до 13 миллиардов евро. Что касается корпоративных новостей, то бумаги фармкомпании Novo Nordisk дорожают примерно на 5,5% после сообщения компании об одобрении Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дополнительных указаний для препарата Wegovy для лечения заболевания печени.
13:07 18.08.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных о внешнеторговом балансе еврозоны

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются после публикации сведений относительно торгового баланса стран еврозоны, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 12.56 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,12%, до 9 217,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 7 868,39 пункта, немецкий DAX - на 0,38%, до 24 281,81 пункта.
В понедельник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные о внешнеторговом балансе еврозоны. Его профицит в июне сократился до 7 миллиардов евро после профицита в 16,5 миллиарда евро в мае. Аналитики ожидали сокращения лишь до 13 миллиардов евро.
Что касается корпоративных новостей, то бумаги фармкомпании Novo Nordisk дорожают примерно на 5,5% после сообщения компании об одобрении Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дополнительных указаний для препарата Wegovy для лечения заболевания печени.
