https://1prime.ru/20250818/indoneziya-860843404.html

Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС

Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС - 18.08.2025, ПРАЙМ

Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС

Индонезия демонстрирует активный подход к работе по всем трекам БРИКС, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T10:38+0300

2025-08-18T10:38+0300

2025-08-18T10:38+0300

политика

россия

индонезия

джакарта

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859955651_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_cc46e070d569d02370da98f8f35ee545.jpg

ДЖАКАРТА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия демонстрирует активный подход к работе по всем трекам БРИКС, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Присоединившись к БРИКС в начале текущего года, Джакарта буквально с первых дней заявила о себе как об ответственном и инициативном участнике, разделяющем ценности объединения, в том числе продвижение многостороннего сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, открытости и прагматизма, солидарности и консенсуса. "Новичком" Индонезию уже не назовешь, она демонстрирует активный заинтересованный подход к работе на всех треках - от экономики до спортивного и молодежного сотрудничества", - рассказал посол. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Индонезия присоединилась к БРИКС в 2025 году как полноценный член организации.

https://1prime.ru/20250817/indoneziya--860819236.html

индонезия

джакарта

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия, джакарта