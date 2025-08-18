Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС - 18.08.2025
Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС
Индонезия демонстрирует активный подход к работе по всем трекам БРИКС, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й... | 18.08.2025, ПРАЙМ
ДЖАКАРТА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия демонстрирует активный подход к работе по всем трекам БРИКС, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Присоединившись к БРИКС в начале текущего года, Джакарта буквально с первых дней заявила о себе как об ответственном и инициативном участнике, разделяющем ценности объединения, в том числе продвижение многостороннего сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, открытости и прагматизма, солидарности и консенсуса. "Новичком" Индонезию уже не назовешь, она демонстрирует активный заинтересованный подход к работе на всех треках - от экономики до спортивного и молодежного сотрудничества", - рассказал посол. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Индонезия присоединилась к БРИКС в 2025 году как полноценный член организации.
Политика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта
10:38 18.08.2025
 
Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС

Посол Толченов: Индонезия активно подходит к работе по всем трекам БРИКС

Флажки стран БРИКС
ДЖАКАРТА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия демонстрирует активный подход к работе по всем трекам БРИКС, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"Присоединившись к БРИКС в начале текущего года, Джакарта буквально с первых дней заявила о себе как об ответственном и инициативном участнике, разделяющем ценности объединения, в том числе продвижение многостороннего сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, открытости и прагматизма, солидарности и консенсуса. "Новичком" Индонезию уже не назовешь, она демонстрирует активный заинтересованный подход к работе на всех треках - от экономики до спортивного и молодежного сотрудничества", - рассказал посол.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Индонезия присоединилась к БРИКС в 2025 году как полноценный член организации.
