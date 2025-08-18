https://1prime.ru/20250818/indoneziya-860843404.html
Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС
Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС - 18.08.2025, ПРАЙМ
Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС
Индонезия демонстрирует активный подход к работе по всем трекам БРИКС, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T10:38+0300
2025-08-18T10:38+0300
2025-08-18T10:38+0300
политика
россия
индонезия
джакарта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859955651_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_cc46e070d569d02370da98f8f35ee545.jpg
ДЖАКАРТА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия демонстрирует активный подход к работе по всем трекам БРИКС, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Присоединившись к БРИКС в начале текущего года, Джакарта буквально с первых дней заявила о себе как об ответственном и инициативном участнике, разделяющем ценности объединения, в том числе продвижение многостороннего сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, открытости и прагматизма, солидарности и консенсуса. "Новичком" Индонезию уже не назовешь, она демонстрирует активный заинтересованный подход к работе на всех треках - от экономики до спортивного и молодежного сотрудничества", - рассказал посол. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Индонезия присоединилась к БРИКС в 2025 году как полноценный член организации.
https://1prime.ru/20250817/indoneziya--860819236.html
индонезия
джакарта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859955651_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_58f82ac75f6861bd1066f4f506e72985.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, джакарта
Политика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта
Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС
Посол Толченов: Индонезия активно подходит к работе по всем трекам БРИКС
ДЖАКАРТА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия демонстрирует активный подход к работе по всем трекам БРИКС, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"Присоединившись к БРИКС в начале текущего года, Джакарта буквально с первых дней заявила о себе как об ответственном и инициативном участнике, разделяющем ценности объединения, в том числе продвижение многостороннего сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, открытости и прагматизма, солидарности и консенсуса. "Новичком" Индонезию уже не назовешь, она демонстрирует активный заинтересованный подход к работе на всех треках - от экономики до спортивного и молодежного сотрудничества", - рассказал посол.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Индонезия присоединилась к БРИКС в 2025 году как полноценный член организации.
Индонезия была бы рада приезду Путина, заявил посол